Morgan Stanley dit rester prudent sur les actions chinoises

Morgan Stanley exhorte les investisseurs à être prudents sur les actions chinoises, compte tenu de la récente répression réglementaire du pays contre ses sociétés Internet.

La banque d’investissement a réitéré son appel à déclasser les actions chinoises de l’indice MSCI China à un poids égal, ce qui signifie qu’elles devraient afficher des performances égales à celles des autres actions des autres marchés émergents. Cet appel a été lancé pour la première fois en janvier de cette année.

Les actions MSCI Chine comprennent à la fois des actions A cotées sur le continent et des actions offshore cotées à Hong Kong.

Jonathan Garner, stratège en chef des actions pour l’Asie et les marchés émergents chez Morgan Stanley, a expliqué pourquoi la banque a répété cet appel. « Ce que nous constatons, je pense, c’est que la réglementation antitrust s’avère en quelque sorte beaucoup plus profonde et plus durable que nous ne le pensions », a-t-il déclaré mardi à « Squawk Box Asia » de CNBC.