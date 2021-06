Morgan Stanley dit que Facebook est l’un des meilleurs choix d’actions

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré dans une note de vendredi que Facebook reste le premier choix parmi les actions de médias sociaux à grande capitalisation, ses investissements et ses efforts de monétisation compensant toute baisse d’engagement à court terme alors que la pandémie touche à sa fin.

« Nous restons les plus positifs sur FB au sein des grands noms des médias sociaux, car nous voyons leurs principaux ROI, innovation de produit et options d’appel de monétisation (Reels, Marketplace, Shopping, etc.) leur permettant de naviguer à travers des vents contraires difficiles à court terme », dit la firme.

Morgan Stanley voit également Facebook stimuler la croissance des publicités, aidant le géant des médias sociaux à traverser les vents contraires de l’engagement à court terme.

« Nous notons également que même une légère augmentation de la charge publicitaire du fil d’actualités pourrait compenser toute baisse d’engagement. À notre avis, la mesure dans laquelle FB peut livrer sur le chiffre d’affaires peut conduire à plus de 16 $ de flux de trésorerie disponibles par action l’année prochaine, traçant un chemin vers notre cas haussier à 440 $ (environ 30% de hausse) », ont déclaré les analystes.

À mesure que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 sont levées, les gens passeront probablement moins de temps sur les réseaux sociaux. La société a déclaré qu’une utilisation et un engagement moindres des médias sociaux entraînent une importance croissante de l’innovation et de la tarification/ROI des annonces. Cela contribuera à stimuler la croissance des annonces et permettra à l’entreprise de dépasser les estimations au second semestre de cette année et de l’année prochaine.

« Il sera de plus en plus important pour les plateformes sociales de continuer à développer des produits (achats sociaux, vidéos abrégées, cartes, etc.) qui stimulent l’engagement et offrent un retour sur investissement publicitaire mesurable reliant directement les dollars publicitaires aux transactions », ont déclaré les analystes. Ce n’est pas une nouvelle dynamique mais a une importance croissante afin de rencontrer ou de battre les estimations.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.