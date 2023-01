Morgan Stanley dévoile ses 8 actions préférées avant la saison des résultats en Europe

Accor met en œuvre ce qu’elle appelle une stratégie “asset light” dans le but de simplifier son bilan. La semaine dernière, il a vendu une participation de 460 millions de dollars dans les hôtels chinois H World, ce qui a réduit sa dette nette. À la suite de la cession d’actifs, l’équipe de recherche sur les actions de Barclays a mis à niveau le titre.

Morgan Stanley dit :

“Nous pensons qu’il y a une bonne configuration tactique pour Accor, avec RevPAR [revenue per available room] des données en avance sur le consensus de l’exercice 23 (+4%) et la vente de H World aidant à répondre aux préoccupations persistantes concernant l’orientation opérationnelle et stratégique.”