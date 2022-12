Morgan Stanley améliore les actions chinoises alors que les investisseurs mondiaux applaudissent les espoirs de réouverture de Covid

Hong Kong

Les commerçants mondiaux se sentent de plus en plus optimistes à l’égard de la Chine, car ils parient que le pays lèvera progressivement les restrictions de Covid à la suite de manifestations généralisées.

Plusieurs villes à travers la Chine ont assoupli les restrictions de Covid-19 au cours du week-end. À partir de lundi, les résidents de Shanghai n’auront plus besoin d’un résultat de test Covid négatif pour entrer dans les sites extérieurs, y compris les parcs et les attractions touristiques.

La banque d’investissement Morgan Stanley (AANXX) a revu à la hausse sa vision de la performance future des actions chinoises pour la première fois en près de deux ans.

“De multiples développements positifs parallèlement à une voie claire tracée vers la réouverture justifient une mise à niveau et des augmentations cibles de l’indice pour la Chine”, ont déclaré lundi ses analystes dans une note de recherche. Ils ont relevé les actions chinoises de “surpondération” à “pondération égale”, une position qu’ils occupaient depuis janvier 2021.

“Nous sommes au début d’une reprise sur plusieurs trimestres des révisions des bénéfices et des valorisations”, ont-ils déclaré.

La Banque a recommandé aux investisseurs d’augmenter leurs allocations d’investissement aux actions chinoises offshore. MSCI China, un indice qui suit les principales actions chinoises disponibles pour les investisseurs mondiaux, atteindra le niveau 70 d’ici la fin de 2023, selon Morgan Stanley. Ce serait une augmentation de 14 % par rapport à son niveau actuel.

Il a également relevé son objectif pour l’indice de référence Hang Seng de Hong Kong à 21 200 d’ici la fin de l’année prochaine. C’est 10% de plus que son niveau actuel.

Le yuan offshore, un indicateur clé de la façon dont les investisseurs internationaux pensent de la Chine, s’est fortement renforcé par rapport au dollar américain lundi. Il a augmenté de plus de 1% pour s’échanger à 6,947 pour un dollar, franchissant le niveau important de 7 pour un dollar pour la première fois en plus de deux mois.

Sur le marché intérieur, le yuan, également connu sous le nom de renminbi, a encore augmenté, s’échangeant pour la dernière fois de 1,4 % à 6,957 pour un dollar.

Le Hang Seng a grimpé de plus de 4% lundi, après avoir enregistré un gain de 27% en novembre, sa meilleure performance mensuelle depuis 1998. L’indice de référence Shanghai Composite de la Chine continentale a augmenté de 1,7%, après un gain de 9% le mois dernier.

En plus de Shanghai, la ville voisine de Hangzhou n’exige plus que les gens scannent les codes QR ou fournissent les résultats des tests Covid lorsqu’ils prennent les transports en commun et entrent dans des lieux publics, sauf dans certains lieux désignés comme à haut risque, comme les maisons de retraite et les jardins d’enfants.

Les grandes villes de Pékin, Tianjin, Shenzhen, Wuhan et Zhengzhou ont également supprimé la nécessité d’un test négatif pour utiliser les transports en commun. Dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, le gouvernement a demandé aux citoyens de ne pas tester le Covid « sauf si nécessaire ».

De nombreuses restrictions restent cependant en place. À Pékin, les lieux publics tels que les centres commerciaux et les immeubles de bureaux nécessitent toujours des résultats de test Covid, même si la suppression brutale des kiosques de test dans la capitale et d’autres villes a provoqué de longues files d’attente dans les lieux de test restants.

Goldman Sachs, qui avait un scénario de base pour que la Chine commence à rouvrir en avril, a déclaré lundi que la probabilité d’une sortie anticipée avait augmenté.

Les actions de consommation chinoises ont également progressé lundi. Les principaux restaurants de fondue chinoise Haidilao et Xiabuxiabu ont respectivement augmenté de 6 % et 7 %. La chaîne de thé à bulles Nayuki Holdings a rebondi de 8%.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont encore augmenté après avoir enregistré leur premier gain hebdomadaire en quatre semaines la semaine dernière. Le brut américain et le brut Brent ont tous deux augmenté de 0,7 % dans les échanges asiatiques.

Les prix du cuivre et du minerai de fer s’étaient stabilisés la semaine dernière. Les gains ont été soutenus par l’espoir que l’assouplissement des restrictions et les mesures de soutien à la propriété récemment annoncées stimuleront la demande du premier acheteur mondial de matières premières, selon les analystes d’ANZ.

Cependant, les analystes ont également averti que la Chine pourrait être encore loin de mettre complètement fin à sa politique zéro-Covid.

“Nous avertissons que la route vers la réouverture peut être progressive, douloureuse et cahoteuse”, ont déclaré les analystes de Nomura. “Une vague massive d’infections à Covid au cours des prochains mois pourrait perturber dans une certaine mesure les chaînes de production et d’approvisionnement.”

Lundi, une enquête auprès des entreprises privées a montré que le secteur des services chinois s’était contracté pour un troisième mois consécutif. L’indice Caixin/S&P Global services PMI, une enquête de conjoncture étroitement surveillée, a glissé à 46,7 en novembre contre 48,4 en octobre, marquant son plus bas niveau en six mois.

Le même jour, les analystes de Jefferies ont déclaré que l’économie chinoise avait a encore perdu de son élan, un certain nombre d’indicateurs se détériorant.

“Comme nous l’avons déjà dit, l’économie est si pauvre, ‘ils devront tout jeter sur l’économie maintenant'”, ont-ils déclaré.

La perspective d’une réouverture devrait cependant, selon les économistes, suffire à relever les espoirs de croissance.