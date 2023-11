Morgan Stanley aime cette partie de l’espace technologique. Voici ses meilleurs choix

Le thème de la technologie règne en maître cette année et un segment en particulier ressort aux yeux de Morgan Stanley : le secteur de la mémoire. Qualifiant cela de « le cadeau qui continue d’être offert », la banque d’investissement note que « le pouvoir de fixation des prix du secteur est désormais parmi les meilleurs de la technologie, et qu’il est encore au début de la phase de reprise ». “Nous nous attendons à une reprise significative des marges avec le maintien de la discipline d’approvisionnement”, ont écrit les analystes de Morgan Stanley dirigés par Shawn Kim dans une note du 2 novembre. Les prix des puces mémoire étaient en baisse au début de cette année en raison d’une demande atone pour les smartphones. Cette situation s’est depuis inversée, stimulée par la hausse des prix d’un certain nombre de types de mémoire, notamment la DRAM – ou mémoire vive dynamique, un type de mémoire à semi-conducteur nécessaire au traitement des données – ainsi que la NAND, ou NOT AND – une technologie de stockage par mémoire flash. qui peut conserver des données sans alimentation. Les analystes de Morgan Stanley prévoient une hausse des prix de 14 % pour la NAND et de 10 % pour la DRAM ce trimestre. En plus d’améliorer les niveaux de stocks, ils constatent une légère augmentation de la demande, en particulier parmi les fabricants de smartphones, à mesure que les clients effectuent des « achats stratégiques » de DRAM et de NAND pour profiter de prix plus bas. La demande est stimulée par les développements du HBM, ou mémoire à large bande passante, un type de technologie de mémoire contenant des modules DRAM. Néanmoins, Morgan Stanley affirme que la reprise dans le secteur de la mémoire ne fait que commencer et qu’elle est encore « à l’avant-garde de beaucoup de bonnes choses qui sont censées se produire beaucoup plus tard ». Actions de premier choix et d’achat Les perspectives optimistes pour le secteur de la mémoire sont une bonne nouvelle pour un grand nombre d’actions en Asie. “Sur le plan des bénéfices, cela se joue clairement pour les actions axées sur l’IA/HBM et nous nous attendons désormais à ce que la hausse du NAND entraîne une expansion significative des marges et une nouvelle étape de révisions”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, désignant le fabricant de puces sud-coréen SK Hynix comme leur ” Le meilleur choix.” La société est le “seul fournisseur” de mémoire à large bande passante pour les puces H100 du fabricant américain de puces Nvidia, ont-ils expliqué, ajoutant : “en fin de compte, Hynix reste la société la plus précieuse de HBM pour la plupart des clients en termes de performances, de qualité et d’exécution”. Les analystes aiment également Samsung Electronics, le qualifiant – ainsi que SK Hynix – de « principaux bénéficiaires de la demande de HBM issue de la tendance de l’IA ». Morgan Stanley est surpondéré sur les deux titres avec un objectif de 210 000 wons coréens (160,29 dollars) pour SK Hynix – ce qui lui confère un potentiel de hausse d’environ 61 % par rapport à sa clôture du 7 novembre – et de 95 000 wons coréens pour Samsung, soit un potentiel de hausse d’environ 34 %. La banque apprécie également l’acteur taïwanais Phison Electronics, le qualifiant de « jeu préféré » bénéficiant d’un inventaire NAND brut à faible coût. Morgan Stanley est surpondéré sur le titre et lui donne un objectif de cours de 500 nouveaux dollars taïwanais (15,52 $), soit une hausse d’environ 1 %. — Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport