Morgan Stanley affirme que cette action technologique à méga-capitalisation est la plus sur-détenue

Apple (AAPL) est devenue la valeur technologique à mégacapitalisation la plus sous-détenue à la fin du deuxième trimestre, selon une note de recherche de Morgan Stanley publiée mercredi. Cela positionne le titre pour un potentiel de hausse supplémentaire, ce qui nous rend encore plus optimistes quant à ce titre essentiel du Club « possédez-le, ne l’échangez pas ». Derrière Apple, selon le rapport de Morgan Stanley, les autres valeurs les plus sous-détenues étaient Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN) et Google (GOOGL). Pendant ce temps, la société a déclaré que Meta Platform Inc. (META) était la plus sur-détenue depuis 2014, date à laquelle elle a quitté le deuxième trimestre, avec Salesforce (CRM) et Oracle (ORCL). Les analystes ont maintenu une note équivalente à l’achat pour chacun. Morgan Stanley a suivi les données de propriété de 15 entreprises technologiques à grande capitalisation dans l’ensemble de sa couverture, qui est basée sur « la pondération moyenne de chaque entreprise dans les 100 principaux portefeuilles institutionnels gérés activement par rapport à la pondération de cette même entreprise dans le S&P 500 ». En fin de compte, selon les analystes de Morgan Stanley, « en moyenne, les actions semblent connaître une poussée technique à la hausse lorsque la propriété active est bien inférieure à celle du marché, et vice versa ». Performance annuelle d’AAPL depuis le début de l’année (AAPL) Apple est sous-détenu Le deuxième trimestre de l’année civile 2023 a marqué la plus forte augmentation sur trois mois de la sous-détention d’Apple jamais enregistrée, selon Morgan Stanley. Apple a également dépassé le nom du Club Microsoft en tant que titre technologique à mégacapitalisation le plus sous-détenu, ce qui « reflète la pondération importante d’Apple dans les indices boursiers, en particulier après avoir surperformé le marché ». [year-to-date] de 30 points de base au sommet de fin juillet », ont écrit les analystes de Morgan Stanley. La pondération du portefeuille institutionnel actif d’Apple au dernier trimestre a diminué de 26 points de base de manière séquentielle, à 5,51 %. Dans le même temps, la pondération de l’entreprise dans le S&P 500 a augmenté de 65 points de base au cours du trimestre. -sur le trimestre, à 7,72%. Selon les analystes de Morgan Stanley, cela a entraîné un élargissement séquentiel de l’écart entre la pondération d’Apple dans le S&P 500 et la propriété active de 91 points de base, à 2,21%. « À plus long terme, nous continuons de croire la croissance de la base installée d’Apple et la pression à la hausse sur les dépenses par utilisateur (potentiellement catalysées par le passage à un modèle d’abonnement) stimuleront le [lifetime value] de la base installée d’Apple plus élevée, ce qui est reflété dans notre valorisation haussière de 270 $ », ont soutenu les analystes. Selon une étude de Morgan Stanley, la part active du géant des médias sociaux dans l’actionnariat du géant des médias sociaux a augmenté d’environ 60 points de base par rapport à sa pondération dans l’indice S&P 500. Mais les analystes de la banque ont maintenu leur surpondération sur Instagram. société mère en raison de son « pivot structurel axé sur l’efficacité et la [return on invested capital], améliorant la monétisation des Reels, les tendances positives en matière d’engagement et de monétisation, ainsi que les options d’achat sous-estimées qui pourraient contribuer à la croissance à long terme. » Les analystes ont également évoqué une opportunité importante en matière d’intelligence artificielle avec Meta, qui, selon eux, pourrait conduire à une croissance de la publicité en ligne sur plusieurs années. « Nous sommes longs sur Apple et Meta, que ces actions soient sous-détenues ou sur-détenues. Concernant Apple, « l’idée que nous devrions nous concentrer sur un trimestre précédant un nouveau cycle est ridicule. » « , a déclaré Jim Cramer mercredi, notant qu’Apple devrait lancer son nouveau modèle d’iPhone en septembre. Ce catalyseur probable pourrait rapidement modifier le statut du titre en tant que sous-détenu. Et même si le fait d’être sous-détenu permet à l’action Apple d’augmenter – un développement que nous accueillerions favorablement – nous nous concentrons davantage sur l’énorme potentiel de croissance de l’entreprise sur les marchés émergents comme l’Inde et sur ses lancements de nouveaux produits, qui devraient également tirer les actions à la hausse. Meta, quant à elle, pourrait être sur-détenue car sa valorisation est inférieure exigeante, les revenus se sont accélérés après une année 2022 difficile et l’entreprise gère bien mieux ses dépenses. « Méta [stock] est très bon marché », a déclaré Jim. (Le Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, META, MSFT, CRM, NVDA, ORCL, AMZN, GOOGL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft affichés sur un téléphone mobile avec un drapeau de l’UE en arrière-plan. Justin Tallis | AFP via Getty Images