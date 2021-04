Morgan Stanley a publié des résultats à succès pour le premier trimestre, mais un seul client de courtage principal a coûté à l’entreprise près d’un milliard de dollars.

Dans ses résultats, Morgan Stanley mentionné Vendredi, il a subi une perte de 644 millions de dollars suite à un «événement de crédit» pour ce client, ainsi que 267 millions de dollars de pertes commerciales connexes.

Ce client était Archegos de Bill Hwang, a déclaré le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, confirmant ce qu’une personne connaissant la situation avait dit à CNBC plus tôt.

Alors que Morgan Stanley était le principal courtier d’Archegos, d’autres banques ont subi des pertes plus importantes. Le Credit Suisse, qui, selon CNBC, était le deuxième courtier d’Archegos, a pris un coup de 4,7 milliards de dollars pour dénouer les paris perdants et a mélangé les principaux gestionnaires en raison de l’effondrement. Nomura a déclaré qu’il pourrait faire face à 2 milliards de dollars de pertes.

Lors de son appel prévu avec des analystes pour discuter du trimestre, Gorman a déclaré qu’Archegos lui devait 644 millions de dollars après son effondrement fin mars.

« Nous avons liquidé de très grandes positions d’actions uniques grâce à une série de ventes en bloc qui ont culminé dimanche soir 28 mars », a déclaré Gorman. « Cela s’est traduit par une perte nette de 644 millions de dollars, ce qui représente le montant que le client nous devait au titre des transactions qu’il ne nous a pas payées. »

Il a ajouté: « Par la suite, nous avons pris la décision de la direction de dé-risquer complètement les petites positions longues et courtes restantes », a déclaré Gorman. « Nous avons décidé que nous serions hors du risque le plus rapidement possible et, ce faisant, nous avons subi une perte supplémentaire de 267 millions de dollars. Je considère cette décision comme nécessaire et l’argent bien dépensé. »

Morgan Stanley a peut-être été induit en erreur par le family office, a déclaré le directeur financier Jon Pruzan lors de l’appel. La banque détenait des garanties pour Archegos sur la base de faits qui se sont avérés faux, a-t-il déclaré.

Les représentants d’Archegos n’ont pas pu être localisés immédiatement pour commenter. Son ancienne société de communication a déclaré qu’elle ne représentait plus le family office.

Au moins une partie de la perte d’Archegos était due au fait que Morgan Stanley avait été souscripteur sur les actions de ViacomCBS la semaine précédente, elle a donc retardé la vente d’un bloc d’actions de la société jusqu’à dimanche, ce qui a amené la banque à vendre plus tard que d’autres, a déclaré Gorman.

Au cours de l’appel, un analyste a demandé à Gorman si l’épisode allait changer l’approche de la société en matière de gestion des risques dans le secteur du prime brokerage.

« Je pense que nous allons certainement examiner de près les relations de type family office où elles sont très concentrées et où vous avez plusieurs courtiers principaux et franchement, la transparence et le manque de divulgation concernant ces institutions sont simplement différents » des fonds spéculatifs, a déclaré Gorman . « C’est quelque chose que je suis sûr que la SEC va examiner et c’est probablement bon pour l’ensemble du secteur. »

– Dawn Giel de CNBC a contribué à ce rapport.