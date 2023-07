Morgan Stanley a la technologie à remercier pour ce qui pourrait stimuler la banque d’investissement

Morgan Stanley (MS) devrait publier ses résultats trimestriels avant la cloche d’ouverture mardi. La banque d’investissement est un élément de ligne ciblé – non pas pour ce qu’elle peut offrir à court terme, mais plutôt pour ce qu’elle pourrait éventuellement fournir à l’avenir. Les développements technologiques récents semblent pouvoir préparer le terrain pour un dégel du gel profond des fusions et acquisitions ainsi que des offres publiques initiales. Il y a eu un retard dans les activités de banque d’investissement de Morgan Stanley au cours des derniers trimestres, les activités de fusions et acquisitions et les introductions en bourse ayant ralenti en raison de l’incertitude macroéconomique. Ce ralentissement a poussé les entreprises à renoncer à conclure des accords afin à la fois de réserver des capitaux et d’obtenir une réglementation plus claire. Tout en travaillant sur une transition pour dépendre davantage de la gestion de patrimoine, la banque d’investissement reste un aspect important de l’activité globale de Morgan Stanley. Pour le contexte, la valeur mondiale des fusions et acquisitions a diminué de 44 % au cours des cinq premiers mois de 2023, selon la société d’analyse GlobalData. Et, les analystes de recherche de JPMorgan, dans une note récente, ont réduit leurs estimations de bénéfice par action (EPS) pour Morgan Stanley en raison de « la baisse [investment bank] revenus avec une compensation des coûts limitée. » Cela vaut pour IB dans tous les domaines, avec des réductions de personnel qui ont frappé des géants bancaires comme Goldman Sachs (GS). Jim Cramer, cependant, estime que les fusions sont sur le point de revenir. Dans sa chronique du dimanche, Jim a cité la défaite retentissante de la présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, la semaine dernière, dans ses efforts pour empêcher le nom du club Microsoft (MSFT) d’acheter le fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard. Les sentiments anti-M & A de Khan ont refroidi Wall Street. inquiétudes concernant l’accord de près de 69 milliards de dollars depuis son annonce l’année dernière, citant le potentiel d’étouffer la concurrence dans le secteur du jeu. Les deux sociétés souhaitent conclure leur accord d’ici le 18 juillet. Le succès de l »offre le mois dernier a fait naître l »espoir que davantage d »entreprises décideront de devenir publiques. Morgan Stanley a participé à l »introduction en bourse de Cava en tant que teneur de livre. Selon Renaissance Capital , 54 offres dont Cava ont été tarifées en 2023, près de 30% de plus que l’an dernier, et environ la moitié de ceux qui ont déposé pour cette année. Le produit total des introductions en bourse de 9,3 milliards de dollars à ce jour était plus du double de 2022. Souvent, avec les introductions en bourse, comme c’est le cas dans les offres à venir, la technologie a tendance à dominer. Les entreprises qui prévoient de devenir publiques cette année : le géant des semi-conducteurs ARM Holdings, le service de chat Discord, Instacart et Reddit. S’il y a effectivement plus d’accords de fusion et d’introductions en bourse à venir, il va de soi que Morgan Stanley pourrait remporter une partie des activités de souscription des activités de conseil pour son unité de banque d’investissement. Ce serait une excellente nouvelle à long terme, car le secteur bancaire est peut-être confronté à davantage de règles réglementaires après l’échec de la Silicon Valley Bank en mars et l’effondrement ultérieur de quelques autres. De nouvelles règles pourraient obliger les banques à détenir jusqu’à 20 % de capital en plus. Ces rapports interviennent alors même que les 23 banques testées par la Réserve fédérale ont réussi. À la suite des derniers tests de résistance, Morgan Stanley a déclaré qu’il augmenterait son dividende trimestriel en actions ordinaires à 85 cents par action contre 77,5 cents par action, tout en réautorisant un programme de rachat d’actions pluriannuel pouvant atteindre 20 milliards de dollars. Notre autre action bancaire, Wells Fargo (WFC), qui a annoncé des bénéfices solides la semaine dernière, a annoncé qu’elle porterait son dividende à 35 cents par action contre 30 cents par action. Au Club, nous aimons les retours de capital aux actionnaires. Cela nous rapporte d’être patients avec les actions de Morgan Stanley et de Wells Fargo, qui ont été sous-performantes depuis le début de l’année par rapport au S & P 500 . Il y aura probablement une reprise dans le paysage des fusions et acquisitions si l’acquisition historique d’Activision par Microsoft est finalisée, laissant les négociateurs de plus en plus enhardis. Morgan Stanley en profitera probablement car les entreprises se tournent vers ses services de banque d’investissement pour des transactions ambitieuses. Nous chercherons à voir ce que la direction de la banque a à dire sur sa banque d’investissement lors des résultats du deuxième trimestre de mardi. Alors que les actions américaines ont tendance à augmenter – avec le Nasdaq en hausse de 36% depuis le début de l’année – le VIX approchant des creux historiques et l’inflation montrant des signes de ralentissement, cela pourrait créer un meilleur environnement pour que les entreprises puissent s’inscrire sur les marchés publics. « Donc, mettez tout cela ensemble et un marché des fusions et acquisitions plus robuste et un meilleur marché des introductions en bourse – vous l’avez entendu ici en premier – prendront le relais des banques et mettront fin à la monotonie des augmentations sans fin des objectifs de prix des analystes sycophantes » Jim a écrit dans sa colonne. « Enfin, ils seront occupés avec de nouvelles émissions. » Bien que les banques réussissent généralement mieux dans des environnements de taux d’intérêt plus élevés, on craint également que la Réserve fédérale n’aille trop loin dans ses hausses de taux pour lutter contre l’inflation et faire basculer l’économie dans une récession. 