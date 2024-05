Morgan Spurlock, réalisateur de « Super Size Me », nominé aux Oscars, est décédé à 53 ans

Morgan Spurlock a décroché une nomination aux Oscars pour son long métrage documentaire de 2004

Morgan Spurlock, le célèbre documentariste derrière Super taille moiest décédé à l’âge de 53 ans.

Variété a rapporté vendredi 24 mai que le réalisateur nominé aux Oscars en 2004 était décédé le jeudi 23 mai dans le nord de l’État de New York des suites d’un cancer.

Son frère, Craig Spurlock, a confirmé la nouvelle déchirante au média en déclarant : « C’était un triste jour, car nous avons dit au revoir à mon frère Morgan. »

Craig, qui a travaillé avec son frère sur plusieurs projets, a ajouté : « Morgan a tant donné par son art, ses idées et sa générosité. Aujourd’hui, le monde a perdu un véritable génie créatif. Je suis si fier d’avoir travaillé avec lui. »

Morgan a laissé une marque significative dans l’industrie avec son célèbre projet, Super taille moi. Dans le documentaire de 2004, il s’est enregistré en train de réaliser une expérience au cours de laquelle il ne consommait que de la nourriture McDonald’s chaque jour pendant un mois.

Le défi de 30 jours comportait une règle selon laquelle Morgan ne pouvait pas refuser l’option de grande taille si elle y était invitée lors de la transaction. Il a également réduit son exercice pour correspondre à l’activité physique d’un Américain moyen.

À la fin de l’expérience d’un mois, Spurlock a affirmé qu’il avait pris 25 livres et souffrait de dépression et de dysfonctionnement hépatique.

Spurlock laisse dans le deuil sa mère, Phyllis Spurlock; père, Ben Iris; deux enfants, Laken et Kallen ; ex-épouses, Alexandra Jamieson et Sara Bernstein; les frères Craig et Barry; ainsi que plusieurs neveux et nièces.