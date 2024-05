Morgan Spurlock finalise son divorce quelques mois avant une mort « déchirante »

Morgan Spurlock et Sara Bernstein ont demandé le divorce en mars 2021

Morgan Spurlock a récemment finalisé son divorce avec Sara Bernstein quelques mois avant son décès, le jeudi 23 mai.

Magazine des gens a rapporté vendredi 24 mai que Randi Karmel, l’avocat qui a représenté Spurlock tout au long de sa procédure de divorce, avait révélé : « Les parties ont réglé à l’amiable toutes les questions en suspens entre elles avant sa mort. »

« Mes pensées vont à la famille de Morgan en cette période très difficile », a-t-elle déclaré dans le communiqué, ajoutant : « C’est une nouvelle déchirante. »

« Je connais Morgan comme une personne formidable avec qui travailler, très reconnaissant envers sa famille et dévoué à la santé et au bien-être de ses enfants, en plus d’être un grand cinéaste », a décrit l’avocat de la défunte star.

Le cinéaste nominé aux Oscars est décédé jeudi des suites d’un cancer, a annoncé vendredi sa famille.

Parmi ses deux enfants, le Une direction c’est nous Le réalisateur partage son fils Kallen, huit ans, avec le producteur.

L’ancien couple, qui s’est marié en 2016, a demandé la dissolution du mariage en mars 2021.

Spurlock est également père d’un fils de 17 ans, Laken, qu’il partage avec son ex-femme Alexandra Jamieson.

Le regretté réalisateur largement acclamé est connu pour Super taille moiun documentaire de 2004 dans lequel il expérimentait sur lui-même en mangeant de la nourriture McDonald’s pendant 30 jours consécutifs.

Où est Oussama ben Laden (2008), Le plus grand film jamais vendu (2011), et Super Size Me 2 : Saint Poulet ! unconcernant parmi ses œuvres remarquables.