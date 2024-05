Morgan Spurlock, documentariste de « Super Size Me », décédé à 53 ans

CNN

—



Morgan Spurlock, le cinéaste et ancien animateur de la série CNN dont le documentaire McDonald’s « Super Size Me » a été nominé pour un Oscar, est décédé jeudi des suites d’un cancer, selon sa famille.

Spurlock, âgé de 53 ans, est décédé à New York, entouré de sa famille et de ses amis, a indiqué son frère dans un communiqué.

« Ce fut une triste journée, car nous avons dit au revoir à mon frère Morgan », a déclaré Craig Spurlock. « Morgan a tellement donné grâce à son art, ses idées et sa générosité. Le monde a perdu un véritable génie créatif et un homme spécial. Je suis tellement fier d’avoir travaillé avec lui.

La carrière de réalisateur de Spurlock était variée et imprévisible. Il était surtout connu pour « Super Size Me », qui a déclenché une conversation nationale – et de nombreuses controverses – sur la relation de l’Amérique avec la restauration rapide. Le film racontait son expérience consistant à consommer uniquement de la nourriture de McDonald’s pendant 30 jours et l’obligeait à « superdimensionner » sa commande de nourriture si cela lui était demandé lors de la transaction de vente.

Mais il a également réalisé un documentaire satirique sur la recherche d’Oussama ben Laden, réalisé un film de concert des One Direction et a même réalisé un film sur Homer Simpson et le baseball.

Pendant plusieurs années, Spurlock a animé une série populaire de CNN Original, « Morgan Spurlock Inside Man ».

Né à Parkersburg, en Virginie occidentale, le futur cinéaste a grandi à Beckley, où il est diplômé de la Woodrow Wilson High School. Il continua diplômé de l’Université de New York en 1993.

Spurlock a été le fondateur du studio de production Warrior Poets basé à New York et son premier film, « Super Size Me », a été présenté en première au Festival du film de Sundance en 2004, où il lui a valu le prix du meilleur réalisateur.

Le film a ensuite remporté le premier prix du meilleur scénario documentaire de la Writers Guild of America, ainsi qu’une nomination aux Oscars pour le meilleur long métrage documentaire.

Dans ce documentaire, la volonté de Spurlock d’expérimenter les effets de la restauration rapide au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner a fasciné le public. Il a pris 25 livres et a documenté les effets négatifs que cela avait sur son corps.

Son film « Super Size Me 2 : Holy Chicken » est sorti en 2019.

Propulsé par le succès de son premier projet, Spurlock s’est lancé dans d’autres documentaires, notamment « Où est Oussama Ben Laden ? » de 2008 ? et « POM Wonderful Presents : le plus grand film jamais vendu » de 2011. Il a également créé la série de télé-réalité « 30 Days » en 2005 et a aidé Hulu à se lancer dans la programmation originale avec la première série de la plateforme, « A Day in the Life ».

En 2017, alors que le mouvement #MeToo s’accélère, Éperon a admis avoir eu une inconduite sexuelle dans son passé dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

« J’ai compris, après des mois de ces révélations, que je ne suis pas un simple spectateur innocent, je fais également partie du problème », écrivait-il à l’époque, faisant référence à la récente vague d’allégations d’inconduite sexuelle contre des hommes éminents.

Il a démissionné de son poste de PDG de sa société de production.

Spurlock était également un écrivain et producteur prolifique. Certains de ses autres crédits incluent « Rats », « 7 Deadly Sins » et « No Man’s « Land ».

Correction : un titre précédent sur cette histoire déformait l’histoire des Oscars de Spurlock. « Super Size Me » a été nominé pour un prix, mais n’a pas gagné.