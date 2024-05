Morgan Spurlock, documentariste connu pour « Super Size Me », décède à 53 ans

Morgan Spurlock, un documentariste devenu célèbre avec son film « Super Size Me », nominé aux Oscars en 2004, qui l’a suivi alors qu’il ne mangeait que du McDonald’s pendant 30 jours – mais qui s’est ensuite retiré du public après avoir admis son inconduite sexuelle – est décédé jeudi dans le nord de l’État de New York. Il avait 53 ans.

Son frère Craig Spurlock a déclaré que la cause était des complications du cancer. Il a refusé de préciser où il est décédé.

M. Spurlock était un dramaturge et un producteur de télévision lorsque, lors d’une visite de Thanksgiving chez ses parents en 2002, il a vu un reportage télévisé sur deux filles qui avaient poursuivi McDonald’s en justice, affirmant que celui-ci les avait induites en erreur sur la valeur nutritionnelle de ses hamburgers et de ses frites. et les sodas, ce qui leur a fait prendre beaucoup de poids.

« Un porte-parole de McDonald’s est venu et a déclaré : vous ne pouvez pas lier leur obésité à notre alimentation : notre nourriture est saine, elle est nutritive », a-t-il déclaré au New York Times en 2004. « Je me suis dit : ‘Si c’est si bon pour moi , je devrais pouvoir en manger tous les jours, non ?’