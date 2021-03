Morgan Simianer, Cheer, partage la rénovation de son appartement

Nous avons interviewé cette célébrité parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Applaudirde Morgan Simianer je viens de faire le relooking d’appartement le plus mignon!

Grâce à Décoriste et Lit, bain et au-delà, Le tout nouvel appartement de Morgan à Dallas, au Texas, est maintenant un sanctuaire de rêve. Avec l’aide du designer décorateur Hannah Miller, chaque partie de l’appartement de 775 pieds carrés de la star de Netflix sert désormais un objectif et reflète la vision que Morgan avait en tête lorsque le projet a commencé.

« Je voulais juste tout un tas de plantes et que tout l’environnement se sente très accueillant et très à l’aise. » le jeune de 23 ans a expliqué. «Je suis toujours resté fidèle à des couleurs très neutres et je suis donc sorti un peu de ma zone de confort. Mais j’ai créé un tableau Pinterest lorsque nous avons commencé, et en gros, c’était un peu comme une ambiance bohème. mais juste très neutre et plutôt atténué. Et je l’ai juste envoyé à Hannah et à toute son équipe et ils ont en quelque sorte proposé toute cette idée et en ont fait des tableaux d’ambiance. Ensuite, j’ai en quelque sorte choisi des meubles que j’ai aimé, et elle a littéralement donné vie à ma vision, et c’est incroyable. «