Mariah Carey a été giflée par un procès intenté par son frère aîné Morgan pour avoir écrit dans ses mémoires qu’il était violent.

Le frère aîné de la chanteuse a intenté une action en diffamation un mois seulement après que sa sœur Alison a déposé une plainte distincte contre elle.

Mariah, 51 ans, a écrit dans ses mémoires La signification de Mariah Carey: « Il a fallu douze flics pour séparer mon frère et mon père. Les gros corps d’hommes, tous enchevêtrés comme un ouragan tourbillonnant, se sont écrasés bruyamment dans le salon.

« J’étais une petite fille avec très peu de souvenirs d’un grand frère qui me protégeait. »

«Plus souvent, je sentais que je devais me protéger de lui, et parfois je me surprenais à protéger ma mère de lui aussi», a-t-elle ajouté.







(Image: MCArchives / Facebook)



Morgan a affirmé que certains événements allégués dans le livre le rendaient « violent » car il a allégué que certains des événements sont tout simplement faux, selon TMZ.

La femme de 61 ans a déclaré que les combats décrits par Mariah dans son livre ne se sont jamais produits lorsqu’elle était enfant, car il a déclaré que « 12 flics ne répondraient jamais à un appel à la violence domestique ».

En conséquence, il a souffert d’une « angoisse mentale extrême » et de « graves atteintes à sa réputation », selon son dossier juridique.

« Sa tentative de qualifier à tort la plaignante d’aussi violente que son père, et ses commentaires ultérieurs sur les relations de la police avec les Noirs n’étaient que le début de la tentative désespérée de la défenderesse Mariah Carey de calomnier le plaignant, de jouer la carte de la victime et de s’attirer les faveurs de Black Lives Matter. mouvement », lit-on dans la plainte légale de Morgan.







(Image: Facebook)



Morgan a également intenté une action en justice au sujet de l’implication de Mariah selon laquelle il a tenté de lui extorquer de l’argent après son succès.

« [Morgan] apporte cette action plus dans le chagrin et la déception dans les trahisons et les mensonges malveillants de sa sœur que dans la colère contre eux », lisent les journaux déposés à Manhattan.

« Il n’est en aucun cas envieux de l’énorme succès artistique et personnel de sa sœur, a connu ses propres succès tant professionnels que personnels et lui a toujours souhaité bonne chance. »

Ailleurs dans les mémoires, Mariah a écrit: « Soudain, il y a eu un bruit fort et aigu, comme un vrai coup de feu. »







(Image: Patrick McMullan via Getty Images)



« Mon frère avait poussé ma mère avec une telle force que son corps s’est cogné contre le mur, faisant un craquement fort », a-t-elle ajouté.

Morgan a qualifié l’incident présumé de «mensonge» et dit que plusieurs personnes ont été témoins de la «profonde affection» qu’il avait pour sa mère avant sa mort en 1973.

Mariah n’a pas répondu au procès de son frère et on ne sait pas combien il demande des dommages-intérêts pour le moment.

(Image: Splash News)



Cela survient juste un mois après que la sœur de Mariah, Alison, a intenté une action en dommages-intérêts à sa célèbre sœur pour «détresse émotionnelle» à partir des informations écrites dans ses mémoires.

Mariah a écrit qu’Alison avait jeté de l’eau bouillante sur elle, lui avait donné du valium et « l’avait soutirée ».

Les allégations ont vu Alison intenter une action en justice contre le chanteur, demandant 1,25 million de dollars de dommages-intérêts.

Alison a continué à appeler sa célèbre sœur «sans cœur, vindicative, vicieuse et méprisable».

