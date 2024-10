MORGAN LANDER de KITTIE choisit « Ride The Lightning » de METALLICA plutôt que « Master Of Puppets » et explique pourquoi

Dans une nouvelle interview avec MikeZ radioactifhôte du 96,7 KCAL-FM programme « Câblé dans l’Empire », CHATON guitariste/chanteur Morgan Lander on a demandé lequel MÉTALLIQUE un album qu’elle trouve meilleur, » Chevauchez la foudre « ou « Maître des marionnettes ». Elle a répondu (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense « Chevauchez la foudre » est en fait mon préféré « Maître des marionnettes ». Je veux dire, toutes les années 80 MÉTALLIQUE c’est assez incroyable, mais « Chevauchez la foudre »pour moi, je pense que c’est un album qui m’intéresse un peu plus. Mercedes [Lander, KITTIE drummer and Morgan‘s sister] et j’ai certainement beaucoup écouté cet album, conduisant à fond en ville dans sa Cadillac. Elle avait une Cadillac des années 80 et la stéréo grondait. »

Quand MikeZ a noté que la production sur » Chevauchez la foudre « ça aurait pu être mieux, Morgan a déclaré: « Je sais. Mais il y a aussi un peu de charme et de charme parfois lorsque la production n’est pas tout à fait… Je ne voudrais certainement pas entendre ces chansons réenregistrées. Ce sont des chansons incroyables et si ils l’étaient, je suis sûr qu’ils auraient un son incroyable, mais il y a juste quelque chose à propos de cette capsule temporelle du son et de ce qui était disponible pour eux en studio et tout comme ça et juste leurs capacités à ce moment-là. Mais je pense qu’il y a quelque chose de magique dans le fait de capturer ce moment. »

CHATONle premier album de depuis plus de 13 ans, « Feu »a été rendu disponible le 21 juin via Registres sumériens.

En novembre dernier, il a été révélé que CHATON travaillait sur un nouveau LP studio avec le producteur Nick Raskulinecz chez Nashville Studios de Sienne.

Raskulineczqui a déménagé de Los Angeles à Nashville il y a environ 16 ans, avait déjà travaillé avec des groupes tels que SE PRÉCIPITER, ALICE EN CHAÎNES, CORNE, LEVER CONTRE, TEMPÊTE HALE, ÉVANESCENCE, RANGÉE DE DÉPARATION et le DEFTONES.

En avril, CHATON a annoncé une série exclusive de dates phares en Amérique du Nord. Les concerts tant attendus ont vu le groupe se produire dans cinq villes des États-Unis et du Canada en juillet et août, donnant aux fans une chance très spéciale et rare de voir le groupe jouer un set complet qui comprendra leurs singles récemment sortis. « Nous sommes des ombres » et « Les yeux grands ouverts » ainsi que des succès classiques et quelques morceaux profonds non joués en live depuis les débuts du groupe.

CHATON a donné son premier concert en cinq ans en septembre 2022 au Festival de rock de Blue Ridge au Virginia International Raceway à Alton, en Virginie.

Adhésion Morgan et Mercedes dans CHATONLa formation actuelle est composée de guitariste Tara McLeod et bassiste Ivana « Ivy » Vujic.

Avant Crête bleue, CHATON n’avait pas joué depuis son spectacle de retrouvailles au London Music Hall dans la ville natale du groupe, London, en Ontario, en 2017, célébrant le documentaire du groupe « Kittie : Origines/Évolutions ».

Vujic rejoint CHATON en 2008 et est apparu sur le cinquième CD studio du groupe, 2009 « Dans le noir ». Elle a également écrit et enregistré de la basse pour CHATONle sixième album de 2011 « Je t’ai échoué ».

Après CHATON terminé le cycle de tournée pour « Je t’ai échoué » album, le groupe entre dans une longue période d’inactivité durant laquelle Morgan concentré sur un travail de marketing pour une chaîne de clubs de fitness tout en Mercedes a travaillé dans l’immobilier et plus récemment dans une entreprise de logiciels. Le groupe a également commencé à travailler sur un documentaire couvrant toute sa carrière, « Origines/Évolutions »qui a finalement vu le jour en 2018 via Divertissement l’Éclair en Amérique du Nord.