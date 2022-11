Morgan Health embauche un ancien cadre de Walmart et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

Morgan Santél’unité commerciale de soins de santé de JPMorgan Chase, a annoncé que le Dr Cheryl Pegus soutiendrait les investissements stratégiques de la société visant à combler les lacunes dans le domaine des soins de santé, en étroite collaboration avec Dan Hartman et Jeff Reis, qui dirigent les entreprises et les efforts d’investissement de la société.

Pegus a précédemment occupé le poste de vice-présidente exécutive pour la santé et le bien-être chez Walmart, où elle a aidé à lancer des programmes de santé grand public, à élargir l’accès aux services de télésanté et à superviser la réponse COVID-19 de l’entreprise.

“Cheryl est l’un des leaders les plus respectés dans le domaine de la santé et apporte une expertise clinique et commerciale dans le domaine de la santé qui contribuera à accélérer la prochaine phase de la stratégie de Morgan Health en matière de santé de la population”, a déclaré Dan Mendelson, PDG de Morgan Health, dans un communiqué. “Elle est également cardiologue et experte en équité en santé et jouera un rôle essentiel dans notre travail d’investissement et de développement d’entreprises qui font une différence significative pour inverser la tendance des maladies chroniques, en particulier le diabète et les maladies cardiaques, sur le marché commercial. Elle reconnaît l’opportunité que nous avons d’améliorer les résultats de santé de nos employés et des plus de 150 millions d’Américains qui dépendent d’une assurance parrainée par l’employeur.

Morgan Health a annoncé en septembre avoir fait un Investissement stratégique de 20 millions de dollars dans la start-up de diagnostic domestique et la licorne irlandaise LetsGetChecked dans le cadre d’un cycle de série D-2.

La société JP Morgan a également investi 50 millions de dollars dans Vera Whole Health, une entreprise visant à fournir des soins primaires coordonnés. Grâce à leur partenariat, avec la participation de Soins primaires du centre de l’Ohioles entreprises ont ouvert trois centres de soins primaires pour les employés dans l’Ohio et deux centres de soins à proximité pour les employés et leurs familles.

La société a également investi dans une société de données Embold Health et plan de santé basé sur la technologie Centivo.

Plateforme de formation chirurgicale Fundamental VR a annoncé avoir élargi son équipe de direction avec les nominations de Michelle Halsne, Erin Kullgren, Dottie Barrett et Maayan Wenderow.

Halsne sera vice-président des ventes, Kullgren vice-président de la croissance, Barrett sera vice-président de la commercialisation des données stratégiques et Wenderow dirigera la stratégie et l’exécution du marché.

Les récentes nominations signifient que 55 % de l’équipe de direction de FundamentalVR est désormais composée de femmes.

“Nous sommes ravis d’accueillir quatre femmes extraordinaires dans l’équipe FundamentalVR et attendons avec impatience leur contribution alors que nous continuons à nous développer en Amérique du Nord et en Asie”, a déclaré Richard Vincent, cofondateur et PDG de FundamentalVR, dans un communiqué. “Tout au long de 2022, nous avons continué à investir dans notre plate-forme pour transformer la façon dont les compétences chirurgicales sont acquises dans un environnement évolutif, à faible coût et multi-utilisateurs. Erin, Michelle, Maayan et Dottie joueront un rôle essentiel pour aider FundamentalVR à atteindre et à mieux servir de nouveaux clients cette vision.”

La société VR basée au Massachusetts a annoncé qu’elle avait marqué 20 millions de dollars en financement de série B en août, dirigé par EQT Life Sciences et rejoint par l’ancien investisseur Downing Ventures, portant son total levé à plus de 30 millions de dollars. Il a clôturé un tour de série A de 5 millions de dollars en 2019.

Start-up de prise en charge des addictions Eleanor Health a annoncé avoir embauché Elizabeth Hart en tant que responsable de l’engagement des clients et des patients, Scott Fries en tant que directeur financier et Peter Bird en tant que chef de cabinet. Danica Patterson a également été promue chef des marchés.

L’entreprise, qui propose des services de psychiatrie, de thérapie, de coaching de rétablissement et de traitement médicamenteux en personne et virtuels pour les troubles liés à l’utilisation de substances, a déclaré que les nouvelles recrues soutiendraient la croissance de l’entreprise et l’expansion de son modèle de prestation de soins de santé.

Hart rejoint Eleanor Health en provenance du fournisseur direct de soins primaires et de santé mentale Everside Health, où elle a occupé le poste de vice-présidente de l’engagement des patients.

L’expérience précédente de Fries comprend huit ans en tant que directeur de l’exploitation, vice-président exécutif et vice-président senior de l’expérience chez Allscripts et Prime Therapeutics, qui ont suivi les neuf années passées par Fries en tant que directeur financier chez UnitedHealthcare et Optum.

Bird rejoint Eleanor Health depuis Carolina Complete Network, où il a occupé le poste de vice-président de la stratégie et de la performance. En tant que chef de cabinet chez Eleanor, il sera responsable du soutien du conseil d’administration, des processus de planification stratégique, des cadences de l’équipe de direction et de certains projets stratégiques.

“Nous sommes ravis d’élargir et d’améliorer notre équipe de direction”, a déclaré Corbin Petro, cofondateur et PDG d’Eleanor Health, dans un communiqué. “C’est une période passionnante pour nous tous chez Eleanor, alors que nous continuons à la fois d’améliorer la capacité à fournir notre modèle de soins transformateurs à grande échelle de manière efficace et durable, et de réussir dans des partenariats basés sur la valeur et la population.”

En avril, Eleanor Health a annoncé la réception de 50 millions de dollars en financement de série C dirigé par General Catalyst. Moins d’un an plus tôt, la start-up hybride de soins de santé mentale et de toxicomanie avait levé 20 millions de dollars en financement de série B.

Société de diagnostic à domicile Cue Health a nommé Josh Ghaim et le Dr Sachin Jain à son conseil d’administration, portant son conseil à sept administrateurs, dont cinq sont indépendants.

Ghaim a rejoint le conseil d’administration le 21 juillet et Jain le 7 octobre.

Ghaim est le fondateur et associé directeur d’Ignite Venture Studio, une entreprise qui aide à développer les marques numériques de santé, de bien-être et de beauté.

Jain est président et chef de la direction du groupe SCAN et professeur auxiliaire de médecine à Stanford. Il était auparavant le PDG de CareMore, une société de gestion des maladies chroniques, et d’Aspire Health, qui fournit des services de soins palliatifs à domicile et virtuels.

“Au nom de l’équipe de direction et du conseil d’administration, je suis ravi d’accueillir Josh et Sachin dans l’équipe de Cue. Nous sommes ravis d’avoir une vaste connaissance des plans de santé et des payeurs ainsi que la perspective d’un médecin membre du conseil d’administration de Cue en tant que nous poursuivons notre vision de rendre les soins de santé plus pratiques, accessibles et opportuns en plaçant les informations de diagnostic au centre des soins », a déclaré Ayub Khattak, président-directeur général de Cue Health.

Cue, surtout connu pour son test moléculaire COVID-19 à domicile, est devenu public en 2021 avec une introduction en bourse de 200 millions de dollars.

En juin de cette année, la société de diagnostic l’a annoncé licencié 170 travailleurs de la fabrication en raison de défis économiques considérables et de la décision du gouvernement fédéral de détourner le financement des tests COVID-19.