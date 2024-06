Morgan Gibbs-White prêt à rejoindre un plus grand club cet été au milieu des liens avec Tottenham

Tottenham a reçu un coup de pouce dans sa poursuite de Morgan Gibbs-White, car le milieu de terrain souhaiterait passer à un plus grand club.

Selon Initié au football, Morgan Gibbs-White est prêt à relever un nouveau défi dans sa carrière et disposé à quitter Nottingham Forest pour un plus grand club. La nouvelle plaira aux poursuivants, en particulier à Tottenham, qui souhaitent recruter le milieu de terrain de 24 ans de Premier League cet été.

Morgan Gibbs-White veut un nouveau défi.

Morgan Gibbs-White en a peut-être surpris quelques-uns après avoir quitté les Wolves pour Nottingham Forest il y a deux ans dans le cadre d’un accord de 42,5 millions de livres sterling, modules complémentaires compris. La question reste de savoir si les Tricky Trees ont payé les bonus excédentaires, mais il s’agit sans aucun doute d’une acquisition coûteuse.

Après deux ans de lutte contre la relégation, le milieu de terrain de Premier League de 24 ans pourrait avoir d’autres idées pour poursuivre sa carrière. Gibbs-White était l’un de leurs meilleurs joueurs au cours de cette période, et maintenant, le moment est peut-être venu pour lui d’envisager de migrer vers un plus grand club qui représente un défi en haut du classement.

Certains clubs notables souhaitent le signer et se battent pour le titre, mais Tottenham a eu des pourparlers pour Gibbs-White, probablement par l’intermédiaire d’intermédiaires. Il n’y a pas de discussions officielles sur Nottingham Forest, même si cela pourrait se concrétiser le plus tôt possible.

Ange Postecoglou reste déterminé à ajouter un milieu de terrain offensif clé à ses rangs après une saison où ils se sont trop appuyés sur James Maddison, sujet aux blessures. La signature de Gibbs-White ne sera pas une affaire simple, car Forest exigera des frais importants, les suggestions précédentes pointant vers un prix demandé de 40 millions de livres sterling, qui pourrait désormais être d’environ 60 millions selon le rapport.

Nottingham Forest vendra-t-il Gibbs-White ?

Sur le papier, Gibbs-White a encore trois ans sur son accord, ce qui signifie que Forest est en bonne position pour rejeter les offres et même exiger des frais importants s’ils décident de vendre. Cependant, leurs problèmes avec la réglementation PSR les obligent à vendre certains joueurs avant le 30 juin, et pour le moment, le milieu de terrain de Premier League, âgé de 24 ans, est l’un de leurs actifs vendables les plus importants.

Compte tenu de l’ampleur de leur investissement dans la signature de Gibbs-White, Forest exigera près de 60 millions pour s’assurer de tirer un profit décent de l’ensemble de l’opération. La question reste de savoir si Tottenham est prêt à se rapprocher de ce chiffre.