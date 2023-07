Morgan Freeman manque la tournée de presse pour l’émission de Taylor Sheridan sur l’infection

Morgan Freeman a dû sauter la partie britannique de sa tournée de presse pour son nouveau spectacle cette semaine après avoir contracté une infection contagieuse.

L’acteur de 86 ans était censé rejoindre les co-stars Zoe Saldana et Nicole Kidman pour promouvoir le nouveau projet du co-créateur de « Yellowstone » Taylor Sheridan « Special Ops: Lioness » sur une femme Marine recrutée par la CIA.

« L’infection a disparu à 100% et Morgan va très bien », a déclaré un représentant de l’acteur de « Going in Style » à Fox News Digital. Le représentant a confirmé que Morgan « n’est plus contagieuse ».

Lors d’une apparition à l’émission « One Show » de la BBC mardi soir, Alex Jones a déclaré à Kidman et Saldana qu’elle était « tellement dégoûtée » que Freeman a dû annuler sa promotion en tant qu’invitée.

« Honnêtement, nous avons vu un peu de [the show,] c’est génial », a déclaré Jones à Kidman et Saldana, selon The Mirror. « Morgan Freeman, également dedans. Il devait venir ce soir, donc nous sommes dégoûtés qu’il n’ait pas pu venir à la dernière minute. »

« Special Ops: Lioness » marque un changement de genre pour Sheridan, qui reste avec Paramount + après avoir dirigé des succès occidentaux comme « Yellowstone » et ses retombées « 1886 », « 1923 » et le prochain « 6666 ».

Kidman joue le rôle de la femme qui supervise le programme Lioness. Saldana est le chef de station chargé de former les recrues de Lioness, dont Laysla De Oliveira, qui joue un Marine chargé de se lier d’amitié avec la fille d’un milliardaire ayant des liens avec le terrorisme, et Freeman est le secrétaire d’État américain.

L’émission devrait sortir sur Paramount + le 23 juillet.