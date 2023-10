Morgan Fairchild a félicité feu Matthew Perry pour avoir été « terriblement courageux » et avoir parlé ouvertement de ses problèmes de dépendance.

L’actrice de 73 ans – qui a joué Nora Bing, la mère du personnage de Matthew, Chandler dans “Friends” – a admiré la franche honnêteté de sa co-star dans ses mémoires “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” et son espoir qu’il puisse l’aider. d’autres traversent des luttes similaires.

S’exprimant sur ‘CNN This Morning’ lundi (30/10/23, deux jours après la mort de l’acteur, elle a déclaré : “Je pense que l’une des choses les plus courageuses qu’il a faites dans sa carrière et dans sa vie a été de la rendre publique, d’écrire ceci livre, tendre la main aux autres, essayer d’aider les autres. Et c’était l’une des choses les plus attachantes chez lui.

“Je pensais que c’était terriblement courageux de sa part de vouloir que cela fasse partie de son héritage en tant qu’être humain, non seulement par la joie qu’il apportait aux gens, son jeu d’acteur génial, les parties très amusantes, mais aussi par sa volonté d’essayer d’aider. les autres gens.

“Le fait d’être honnête sur ce à quoi il a été confronté dans la vie parce que pour moi, c’est pour cela que nous sommes tous ici, c’est-à-dire s’entraider pour traverser ça et il faisait ce grand moment.”

Morgan s’est souvenue de son fils à l’écran comme d’une personne « chaleureuse », « merveilleuse, « drôle » et « créative » et a révélé que de nombreux téléspectateurs de « Friends » l’avaient contactée pour lui présenter leurs condoléances.

Elle a déclaré : « Nous avons tous grandi ensemble.

“Le public a grandi avec Matt comme meilleur ami, la personne qu’ils voulaient être, la personne qu’ils voulaient rencontrer, connaître et avoir comme ami.

«C’était juste un gars très attachant, amusant, merveilleux et merveilleux et j’adresse mon amour et mes condoléances à sa famille.

“J’ai juste senti que je devrais faire quelque chose parce que pour les millions de personnes qui regardent la série, ils me considèrent parfois comme sa mère.”

Morgan s’est également souvenue de son premier jour sur le tournage de “Friends” et a été étonnée de réaliser qu’elle avait connu Matthew dès son plus jeune âge lorsqu’elle avait travaillé avec son père, l’acteur John Bennett Perry.

Elle a déclaré : « La série n’était pas encore un énorme succès lorsque j’ai commencé à travailler dessus.

« Il s’est approché de moi, bondissant littéralement comme un gros chiot et m’a dit : ‘Oh, tu ne te souviendras pas de moi. J’avais l’habitude de te rendre visite sur le tournage de ‘Flamingo Road’ et ‘Falcon Crest’ avec mon père !’

Matthew est décédé samedi après avoir été retrouvé inconscient dans le jacuzzi de son domicile dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles. Les autorités se sont précipitées au domicile de la star de “17 Again” après avoir reçu un appel concernant un arrêt cardiaque et des informations suggèrent que sa mort pourrait être liée à une noyade.