Morgan Evans sur les CMA et comment la musique l’aide à faire face au divorce de Kelsea Ballerini

Morgan Evans utilise sa musique pour faire face à son divorce avec la chanteuse Kelsea Ballerini.

Au début de son divorce, Evans a écrit la chanson “Over For You” pour l’aider à comprendre ce qu’il ressentait et l’aider à surmonter ses émotions.

Il a expliqué à Fox News Digital qu’il avait décidé de sortir la chanson après l’avoir jouée devant une foule lors d’un festival en Australie et avoir obtenu des commentaires positifs du public. Après cela, il “a réalisé à quel point c’était significatif pour tant de gens” et quel impact cela avait sur tout le monde.

“Tous mes réseaux sociaux et les conversations que j’ai commencé à avoir avec les gens sont passés de” Great show man “ou” Reviens bientôt dans le Kentucky “à des trucs comme” Merci d’avoir écrit la chanson, ça m’aide à traverser mon divorce “, ou “Merci d’avoir mis des mots sur ce que j’ai ressenti quand j’ai vécu ça il y a sept ans”, des trucs comme ça”, a expliqué Evans. “Quand les choses ont commencé à arriver comme ça, je savais que c’était quelque chose que je devais enregistrer correctement et partager, et c’est ce que nous avons fait. Et je suis vraiment fier de la chanson.”

CMA AWARDS: LUKE BRYAN, PEYTON MANNING FONT ÉQUIPE EN TANT QU’HÔTES, CARRIE UNDERWOOD À PERFORMER ET QUE SAVOIR D’AUTRE

Evans et Ballerini se sont mariés en 2017 et ont annoncé sur Instagram qu’ils avaient décidé de se séparer en août 2022 après près de cinq ans de mariage. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2016 lorsqu’ils ont co-organisé ensemble les Country Music Channel Awards d’Australie.

Les derniers mois ont été difficiles pour Evans, il est donc ravi d’être aux CMA Awards et de s’amuser avec ses collègues artistes de musique country. Il a hâte de célébrer une belle année dans la musique country et de passer une bonne nuit.

“Je vais très bien. C’est super d’être ici ce soir”, a déclaré Evans. Ça a été quelques mois bizarres dans ma vie, mais je prends ça un jour à la fois, et c’est bien d’être ici pour célébrer la musique country.”

Comme la plupart des fans, Evans a hâte de voir Luke Bryan et Peyton Manning animer l’émission, affirmant que ni Bryan ni Manning ne se prennent très au sérieux, ce qui devrait faire une soirée divertissante.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je suis très excité de voir Luke et Peyton Manning animer ce truc ce soir. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner?” dit Evans. “Je peux les imaginer tous les deux le prenant très au sérieux mais pas du tout au sérieux, et j’attends avec impatience le moment où ça commencera vraiment à dérailler et voir comment ils essaieront de le ramener.”

Bryan a déclaré que lui et Manning s’attendaient à s’amuser ensemble et avec la foule pendant le spectacle. Et, même si Manning n’est pas un artiste de musique country, Bryan dit qu’il fera un excellent travail parce qu’il aime la musique country.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LES NOUVELLES DE FOX

“Nous ne nous prenons pas trop au sérieux tous les deux. Et il a évidemment été devant la télé. Il a toujours très bien réussi devant la caméra, et c’est un fan de longue date de la musique country”, a déclaré Bryan à Fox News Digital. “Je pense qu’en étant sur scène, nous pourrons, vous savez, nous amuser beaucoup avec la foule et en faire une soirée vraiment spéciale.”