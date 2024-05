Morgan, 27 ans, la plus jeune fille de Clint Eastwood, attend son premier enfant avec son fiancé Tanner Koopmans

La légende hollywoodienne Clint Eastwood sera bientôt grand-père de six enfants.

Morgan Eastwood, la plus jeune fille du quintuple lauréat d’un Oscar, 27 ans, attend son premier enfant avec son fiancé Tanner Koopmans.

Morgan a annoncé sa grossesse la semaine dernière en dévoilant son baby bump sur Instagram. « Notre bébé », a légendé l’écrivain indépendant.

Elle a inclus deux photos, dont l’une la montrait avec Koopmans avec leurs mains sur son ventre.

Une autre montrait Morgan berçant son ventre alors que le couple se penchait pour un baiser.

L’annonce de la grossesse a reçu plus de 4 200 « j’aime », ainsi qu’une réaction de son demi-frère aîné Scott Eastwood, 38 ans.

Morgan est le seul enfant de Clint, 93 ans, avec son ex-femme Dina Eastwood, 58 ans ; vu en 2004

La star de Wrath Of Man a laissé un emoji de célébration « explosion » sur le message.

Contrairement à son père et à son frère acteur, Morgan s’est éloignée des projecteurs et travaille plutôt comme écrivaine indépendante.

L’année dernière, elle et Koopmans se sont fiancés et ils vivent désormais à New York.

Morgan est le seul enfant de Clint, 93 ans, avec son ex-femme Dina Eastwood, 58 ans. L’ancien couple s’est marié en mars 1996 et Morgan est né en décembre de la même année.

Ils se sont séparés en 2012 et Dina a demandé le divorce l’année suivante, invoquant des « différences irréconciliables ».

Avant Dina, Clint a eu un « mariage ouvert » avec Maggie Johnson qui a duré de 1953 à 1984. Au cours de leur union, ils ont accueilli leur fille Alison, 52 ans, et leur fils Kyle, 56 ans.

Au total, la star de Gran Torino a accueilli huit enfants avec six femmes différentes.

Son demi-frère aîné Scott Eastwood a laissé un emoji de célébration « explosion » sur le message ; les frères et sœurs vus en 2016

Son aînée, sa fille Laurie Murray, âgée de 70 ans, est le résultat d’une aventure en 1953. À l’insu de Clint, la mère de Laurie – dont l’identité n’a jamais été révélée – est tombée enceinte et a proposé le bébé en adoption.

Laurie a été adoptée par un couple à Seattle et a appris plus tard que Clint était son père après s’être lancée dans une quête pour retrouver ses parents biologiques.

Un ami de la famille a déclaré à DailyMail.com en 2018 : « Tout cela s’est passé il y a environ 30 ans. Laurie avait vraiment envie de découvrir qui étaient ses vrais parents et avait embauché quelqu’un pour l’aider. Lorsqu’ils ont trouvé les documents, sa mère biologique avait noté le nom de Clint Eastwood.

« D’après ce qu’il semblerait, Clint Eastwood ne savait même pas qu’elle était enceinte. »

La nouvelle a été accueillie positivement par Clint et sa famille. Il a emmené Laurie aux Oscars en 2004 et ils se sont liés d’amitié grâce au golf à l’âge adulte.

La deuxième aînée de Clint, Kimber Lynn, 59 ans – qui travaille comme maquilleuse professionnelle à Hollywood – est née en 1964 lors de la liaison de Clint avec la danseuse/actrice Roxanne Tunis, décédée l’année dernière à 93 ans.

Clint partage son fils Scott et sa fille Kathryn, 36 ans, avec l’agent de bord Jacelyn Reeves, avec qui il est sorti de 1985 à 1990.

Son deuxième plus jeune enfant, sa fille Francesca Eastwood, est née au début des années 1990 au cours de sa relation avec la star du Titanic, Frances Fisher, 72 ans.

Morgan et maman Dina vues en 2022

Après sa séparation d’avec Dina en 2012, Clint a quitté l’actrice/mannequin Christina Sandera, 60 ans, en 2014. Le couple est toujours ensemble et vit en Californie.

Clint est devenu grand-père pour la première fois – à sa connaissance initiale – en 1984 avec la naissance du fils de sa fille Kimber, Clinton, 40 ans.

Mais le petit-fils aîné de Clint est en fait le fils de Laurie, Lowell Thomas Murray IV, âgé de 41 ans, qui travaille comme entraîneur physique et est un ancien concurrent de la 18e saison de The Bachelorette sur ABC.

Laurie partage également une fille nommée Kelsey, dont l’âge est inconnu, avec son mari Lowell Thomas Murray III.

Graylen, la petite-fille de Clint, 30 ans, est née en 1994 et est le seul enfant de son fils Kyle.

Enfin, le plus jeune petit-enfant de Clint est Titan, six ans. Titan appartient à Francesca, la fille de Clint, et à l’acteur de Greystone Park, Alexander Wraith.

Avec le bébé de Morgan en route, Clint sera bientôt grand-père de six enfants ; vu en 2020

Francesca, la fille de 30 ans de Clint, avait déjà déclaré avec enthousiasme qu’il était le « meilleur grand-père » ; vu avec son petit-fils Titan en 2021

Francesca avait déjà salué Clint comme le « meilleur père » et le « meilleur grand-père » de son fils.

Bien qu’ils se soient rencontrés plus tard dans la vie, le fils de Laurie, Lowell, a noué des liens étroits avec Clint et a déjà exprimé à quel point l’acteur avait été « formidable » envers lui et sa mère.

« Tout ce que je dirais, c’est qu’il a été un père formidable pour ma mère, et toujours formidable envers moi et ma famille chaque fois que nous le voyons », a-t-il révélé.