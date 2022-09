Morfydd Clark surveille vos TikToks “Rings of Power”

J’avais une question pour Morfydd Clark.

Dans son bref passage en tant que Galadriel dans Les anneaux de pouvoir, l’actrice galloise a été mise sous les projecteurs qu’elle n’avait jamais vraiment connue auparavant. Ce personnage chéri de Tolkien ressemble et agit d’une manière très différente du Galadriel que nous avons vu et lu jusqu’à présent, amenant de nombreux curieux à voir à quoi ressemblera son histoire dans cette nouvelle série. Et à travers tous les teasers et bandes-annonces qu’Amazon Prime Video a publiés l’année dernière, il y a eu une question lancinante dans mon esprit.

Comment s’appelle le poignard ?

Il est important de comprendre que Tolkien avait une sorte de hiérarchie des choses. Les elfes de noble héritage fabriquaient des objets spéciaux, souvent imprégnés de magie d’une manière qui rendait cet objet à la fois plus précieux et plus utile à son propriétaire. Dans ce cas, nous savons que le poignard appartenait auparavant au frère aîné de Galadriel, Finrod Felegund. Le premier épisode de Rings of Power montre brièvement Finrod avant qu’il ne meure en échappant à la capture de Sauron, et l’une des grandes choses qui vous manque si vous n’êtes pas familier avec le personnage est que Finrod était le fondateur et le roi de Nagothrond. Cette forteresse elfique souterraine est un gros problème dans la guerre contre Morgoth, ce qui signifie que ses armes et son armure étaient presque assurément plus spéciales que votre elfe moyen. Galadriel a maintenant ce poignard très sophistiqué, qui est mis en évidence dans les deux premiers épisodes que vous pouvez regarder maintenant, et il semble vraiment que le poignard devrait avoir un nom.

Morfydd Clark n’a pas voulu me dire le nom du poignard, insistant sur le fait qu’elle devait “garder le silence” sur le sujet pour le moment et l’appelant à la place “Le poignard qui ne doit pas être nommé” comme une blague. Ce dont nous avons parlé à la place s’est avéré beaucoup plus amusant.

Amazon Prime Vidéo



Il s’agit d’un projet massif attaché à quelque chose avec un impact culturel mondial sur plusieurs générations. Qu’est-ce qui vous a amené à accepter un rôle comme celui-ci ?

J’ai été obsédé par la Terre du Milieu. J’ai en quelque sorte toujours voulu être en Terre du Milieu plutôt que d’y agir pour être honnête, et je ne pense pas que vous choisissiez d’être là-dedans à un certain degré parce que vous ne croyez jamais que vous allez obtenir le rôle. Je suis allé faire mon test d’écran en pensant que cela n’arriverait jamais, mais il y avait ce désir d’être dans un monde magique avec l’ampleur et la profondeur de l’émotion et de l’action que j’aime.

Maintenant que le tournage est terminé, que vous êtes sur scène au San Diego Comic-Con et que la série est en route vers le public, y a-t-il quelque chose qui vous semble différent depuis que vous avez obtenu le rôle pour la première fois ?

Rien n’a vraiment vraiment changé, à part mon travail qui a changé et l’ampleur de cela comme ma première tournée de presse. Mais ma vie n’a pas vraiment changé. Il y a cette sorte de dualité étrange de savoir que les choses ont changé et aussi de se sentir comme “oh, tu t’emmènes où que tu ailles”.

La plupart des gens ne connaissent Galadriel que comme cet individu serein, puissant et calme. Dans Rings of Power, beaucoup de gens vont voir un Galadriel très différent. Elle est terre-à-terre, physiquement active et à bien des égards un personnage provocateur. Comment avez-vous décidé d’aborder ce nouveau Galadriel ?

J’adore, dans les films du Seigneur des Anneaux, quand Galadriel montre la Dark Galadriel qu’elle peut être. Cela avait toujours été quelque chose qui me fascinait vraiment, en quelque sorte explorer les aspects d’elle qui la rendraient si mortelle si elle choisissait la voie du mal. De plus, Tolkien a écrit des milliers d’années de savoir, ce qui est époustouflant en soi, et les Elfes ont souvent agi de manière très imprudente et arrogante à certaines époques et j’étais ravi d’explorer les parties d’elle qui sont moins sereines, manquant de sagesse. Je pense qu’il y avait aussi un aspect de honte aussi.

Votre personnage est également beaucoup plus physique que nous n’avons jamais vu de Galadriel. Pouvez-vous nous parler de la formation que vous avez suivie ?

En fait, j’ai fait beaucoup de formation. C’était l’un de mes passages préférés. C’était juste un tel cadeau. J’ai appris à monter à cheval, j’ai fait beaucoup d’escalade, des combats à l’épée. Je dois apprendre à bien nager. J’apprenais à faire toutes ces choses avec des professionnels, et cela vous aide à vous sentir plus puissant que je ne le fais habituellement dans mon pauvre corps de mortel.

Je nage beaucoup plus maintenant, je n’arrive pas à croire que j’avais l’habitude de nager dans la mer comme je nageais avant. Ce n’était pas sûr.

Vous avez assisté à quelques événements maintenant avec des fans qui ont pu voir de petits morceaux de la série que personne d’autre n’a vus. Comment ces interactions ont-elles été pour vous ?

Le Comic-Con était merveilleux, car j’ai suivi beaucoup de gens qui allaient être au Comic-Con. J’aime apprendre visuellement et audiblement, donc après avoir terminé les livres, j’ai également parcouru un tas de podcasts et de TikToks. J’avais l’impression d’avoir une conversation avec certaines de ces personnes. Donc, d’une certaine manière, j’étais aussi fan là-bas, ce qui était vraiment sympa.

Beaucoup de livres de Tolkien traitent de la communauté, de la gentillesse et de l’inclusivité. Je pense que le fandom dans son ensemble montre tout cela, donc ça a été un régal pour moi.