Morecambe 2 – 1 Cheltenham

Morecambe a remporté trois victoires sur trois pour sortir de la zone de relégation de la Ligue 1 grâce à une courte victoire 2-1 sur Cheltenham.

Les buts de Jensen Weir et Kieran Phillips de chaque côté d’un niveleur d’Alfie May ont donné à l’équipe de Derek Adams une autre victoire à domicile.

Les Shrimps ont pris les devants au bout de 20 minutes suite à un excellent break.

Un long attaquant de balle a trouvé Weir, qui a joué un doublé soigné avec Phillips avant de marquer son neuvième but de la saison dans toutes les compétitions avec une finition cool.

Morecambe a continué à dominer avec Caleb Watts et Phillips a refusé les pénalités avant que les Robins ne marquent un niveleur contre le cours du jeu lorsque May a couru dans la surface et a produit une belle finition basse devant Connor Ripley.

Les Shrimps ont pris les devants pour la deuxième fois deux minutes après la reprise. Après une autre contre-attaque rapide, Watts a traversé pour Phillips qui a marqué à la deuxième tentative à bout portant.

Phillips s’est vu refuser une seconde par un excellent arrêt de Luke Southwood et Sean Long a presque mis dans son propre filet avec un dégagement qui a frappé le poteau alors que Morecambe a maintenu son impressionnant revirement de fortune.