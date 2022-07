Mordaunt hors de la course à la direction des conservateurs en tant que Sunak et Truss pour se battre pour le poste de Premier ministre

Le prochain Premier ministre du Royaume-Uni sera soit Rishi Sunak, soit Liz Truss, après que Penny Mordaunt ait été éliminée de la bataille pour la direction conservatrice lors du dernier tour de scrutin des députés du parti.

Après avoir mené la course pour réussir dès le départ, M. Sunak a conservé sa première place avec 137 voix de députés.

Mais Mme Mordaunt, qui était deuxième lors des quatre tours de scrutin précédents, a été largement dépassée à la dernière minute par Mme Truss, qui a remporté 113 voix contre 105 pour le ministre du Commerce.

Le ministre des Affaires étrangères a bénéficié du changement de 59 anciens partisans de son compatriote de droite Kemi Badenoch qui a été éliminé mardi. Elle a mis 27 voix, contre des gains de 19 pour M. Sunak et 13 pour Mme Mordaunt

Un partisan de Sunak a décrit le résultat comme “un résultat vraiment solide avec un mandat clair des députés” pour l’ancienne chancelière, dont le décompte s’élevait à 38% du parti parlementaire, contre 32% pour Mme Truss et 29 pour Mme Mordaunt.

“Il va maintenant travailler nuit et jour pour obtenir le mandat de la famille élargie du Parti conservateur pour battre le Labour, protéger l’Union et saisir les opportunités du Brexit”, a déclaré la source. « Le choix pour les membres est très simple : qui est la meilleure personne pour battre le parti travailliste aux prochaines élections ? Les preuves montrent que c’est Rishi.

Mme Truss a déclaré: Truss: «En tant que Premier ministre, je me lancerais dès le premier jour, unirais le parti et gouvernerais conformément aux valeurs conservatrices. Je suis ravi de me rendre maintenant au pays pour faire valoir auprès du Parti conservateur mon nouveau plan économique audacieux qui réduira les impôts, développera notre économie et libérera le potentiel de chacun au Royaume-Uni.

Une gaffe des médias sociaux a vu sa déclaration initialement tweetée comme « Je toucherais le sol dès le premier jour ».

Sunak et Truss seront les noms sur les bulletins de vote envoyés à partir du 1er août à environ 160 000 membres conservateurs, qui choisiront leur nouveau chef – et le Premier ministre du pays – lors d’un scrutin secret, dont le résultat sera annoncé le 5 septembre.

Mme Truss entre dans le tournoi crucial en tant que favorite des bookmakers, après que des sondages répétés auprès d’activistes conservateurs lui aient donné une avance confortable sur l’ancien chancelier dans un concours en tête-à-tête.

L’élimination de Mme Mordaunt ouvre la voie à un été sanglant d’attaques bleues sur bleues entre les deux anciens collègues du cabinet, dont les hauts conservateurs craignent qu’elles ne nuisent à l’image de marque du parti.

Les deux hommes se sont violemment affrontés lors de débats télévisés, Mme Truss accusant l’ancien chancelier d’avoir mis le Royaume-Uni sur la voie de la récession et lui demandant si elle était plus gênée d’être une ancienne restante ou une ancienne démocrate libérale.

Leur prochaine rencontre sera un débat d’une heure sur la BBC lundi, suivi d’une agitation régionale dans le nord de l’Angleterre jeudi prochain.

Les conservateurs qui sont membres du parti depuis au moins le 3 juin peuvent voter en ligne dès qu’ils sont reçus au début du mois prochain, ce qui rend la semaine à venir cruciale dans la lutte pour être Premier ministre.

Mais dans une bizarrerie des règles, les membres qui changent d’avis avant la date limite du 3 septembre peuvent modifier leur vote en votant un autre bulletin de vote – seul le dernier comptant.

L’élimination de Mme Mordaunt a porté un coup dur aux partisans, qui l’avaient présentée comme une candidate “nouveau visage” capable de dissiper la méfiance des électeurs envers les conservateurs accumulée pendant les trois années au pouvoir de M. Johnson.

La course à la direction aura désormais lieu entre deux membres seniors du cabinet de Johnson, la droite conservatrice se ralliant autour de la bannière de Mme Truss tandis que les centristes soutiennent Sunak et les deux candidats essayant de se débarrasser de l’association avec le Premier ministre sortant.

La bataille révélera un fossé clair au sein du parti conservateur entre le programme de droite de Mme Truss de réductions d’impôts immédiates et de confrontation avec Bruxelles sur le règlement post-Brexit et l’approche plus prudente de M. Sunak se concentrant sur l’argent sain et évitant les cadeaux fiscaux “de conte de fées”.

Alors qu’elle félicitait ses deux rivaux pour leur succès, Mme Mordaunt a clairement indiqué qu’elle espérait un rôle de premier plan dans l’administration de celui d’entre eux qui remporterait le poste de premier ministre, en disant: «Notre mission n’est pas seulement de tenir ce que nous avons promis, mais de gagner le lutter contre les travaillistes aux prochaines élections législatives. J’espère jouer mon rôle dans les deux ».

Elle a ajouté : « Je rends hommage à tous ceux qui se présentent pour un rôle aussi exigeant. La politique n’est pas facile. Cela peut être un lieu de division et difficile. Nous devons maintenant tous travailler ensemble pour unifier notre parti et nous concentrer sur le travail qui doit être fait. Je suis un One Nation, fier Brexiteer. Ma campagne a mis en avant une vision positive pour le pays que j’aime tant, en me rappelant qui nous sommes ici pour servir.

L’ancien assistant de Johnson, Dominic Cummings – qui a précédemment admis avoir aidé à assurer l’élection d’un homme qu’il pensait inapte à être Premier ministre – s’est moqué des membres du groupe de recherche européen eurosceptice pour avoir soutenu Mme Truss, qu’il a décrite comme «un reste vraiment inutile qui a fait rien dans le gouvernement sauf bavardage ».

Le ministre du cabinet fantôme du Labour, Conor McGinn, a déclaré: «Le choix d’être le prochain chef conservateur revient aux deux candidats à la continuité. Liz Truss et Rishi Sunak sont tous deux des faire-valoir de l’administration Johnson dont les empreintes digitales sont partout dans l’État dans lequel se trouve le pays aujourd’hui.

«Quel que soit l’un de ces candidats à la continuité qui gagne, une chose est claire: plus nous donnons de temps aux conservateurs, plus ils feront de dégâts.»

Le chef libéral démocrate Ed Davey a exigé la tenue d’élections générales anticipées pour permettre à tous les électeurs de se prononcer sur le vainqueur éventuel du concours conservateur.

“Tout le monde sait que Rishi Sunak et Liz Truss sont les deux faces d’une même médaille”, a déclaré Sir Ed. “Les deux ont soutenu Boris Johnson alors qu’il mentait au peuple britannique et n’a pas réussi à faire face à la crise des soins de santé et à l’urgence du coût de la vie.

« Quoi qu’il arrive, nous avons besoin d’élections générales dès qu’un nouveau chef conservateur sera en place. De cette façon, le peuple britannique pourra donner son verdict sur les conservateurs et les chasser du pouvoir pour de bon.

Un partisan de Sunak a déclaré qu’il était convaincu que les membres conservateurs reconnaîtraient que l’ancien chancelier est le candidat qui plaît à la fois aux sortants et aux restants, ainsi qu’aux personnes vivant dans le sud et le nord.

“Il est le candidat le mieux placé pour le faire”, a déclaré le député. « Je suis très confiant que le Parti conservateur décidera que la lutte contre l’inflation, la responsabilité financière et l’argent sain doivent passer avant les réductions d’impôt. Vous ne pouvez pas avoir de réductions d’impôts sans vaincre l’inflation.

Le député de Stoke, Jonathan Gullis, qui s’est prononcé pour Mme Truss plus tôt mercredi, a déclaré qu’il l’avait fait parce que “bien qu’elle soit une restante, elle parle le plus du Brexit”.

Il a déclaré que les électeurs “veulent quelqu’un qui défendra le pays et tirera le meilleur parti des opportunités du Brexit”, ajoutant: “Je n’en ai pas assez entendu parler de Rishi”.

M. Gullis a exhorté les rivaux à “éviter le bleu sur bleu”, ajoutant: “Les deux candidats ont des politiques très différentes et c’est excitant pour le pays et pour le parti conservateur”.