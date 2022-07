Mordaunt était “disparu au combat”, des amis de Lord Frost affirment

Penny Mordaunt était portée disparue alors qu’elle travaillait avec Lord Frost à un point tel qu’il ne savait souvent pas où elle se trouvait dans le pays, ont affirmé des amis de l’ancien négociateur en chef du Brexit.

Cela survient alors que la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss fait face à des accusations de « opérations noires » dans une rangée de plus en plus amère à propos des attaques contre le ministre du Commerce dans le cadre de la course à la direction des conservateurs.

Les principaux partisans de Truss, dont Lord Frost, ont suggéré que Mme Mordaunt n’était pas apte à être Premier ministre.

Lord Frost a déclaré à Talk TV qu’il était “assez surpris” qu’elle soit à la deuxième place de la course, derrière le favori Rishi Sunak.

“Elle était mon adjointe – théoriquement, plus que réellement – lors des pourparlers sur le Brexit l’année dernière”, a-t-il déclaré. “J’ai senti qu’elle ne maîtrisait pas les détails qui étaient nécessaires dans les négociations de l’année dernière. Elle ne transmettrait pas toujours des messages durs à l’Union européenne lorsque cela était nécessaire.”

Il a ajouté: “Elle n’était pas pleinement responsable, elle n’était pas toujours visible. Parfois, je ne savais même pas où elle était. Cela est devenu un tel problème qu’au bout de six mois, j’ai dû demander au Premier ministre de la déplacer. et trouver quelqu’un d’autre pour me soutenir.”

Les amis de Lord Frost ont déclaré que cela devenait si grave qu’à l’occasion, il ne savait pas où elle se trouvait dans le pays.

L’un d’eux a déclaré: “Il ne savait tout simplement pas où elle était, elle manquait à l’appel. À un moment donné, ils étaient en contact une fois par semaine via Google Teams, l’écran de Mme Mordaunt étant éteint, ce qui signifiait qu’il était difficile de dire où elle se trouvait. Ils ont ajouté qu’il se sentait obligé de s’exprimer parce que les députés qui l’avaient placée à la deuxième place dans la course à la direction en savaient si peu sur elle.

Lord Frost devrait approuver Mme Truss dans les prochains jours.

Les attaques ont été condamnées par David Davis, l’ancien ministre du cabinet qui soutient Mme Mordaunt.

“Quelqu’un prend de l’avance (dans la course) et semble être le véritable challenger, puis l’opération noire commence, le feu entrant commence”, a déclaré M. Davis.

Interrogé sur ce que Lord Frost a dit à la télévision, une source de la campagne Mordaunt a déclaré: “Penny n’a que du respect pour Lord Frost. Il a fait énormément pour aider nos négociations jusqu’à ce qu’il démissionne du gouvernement. “Penny se battra toujours pour le Brexit et l’a toujours fait.”

La campagne a été approchée pour commenter les dernières allégations.