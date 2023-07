Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Penny Mordaunt a exhorté à mettre fin à « l’affaire désolée » alors que les députés ont approuvé un rapport qui réprimandait la conduite des alliés de Boris Johnson.

Le comité des privilèges, qui a enquêté sur les dénégations de l’ancien Premier ministre, a mis en évidence les commentaires de huit politiciens conservateurs et a affirmé qu’ils faisaient partie d’une tentative coordonnée de saper le travail du panel.

Parmi les personnes nommées figuraient les anciens ministres du cabinet Sir Jacob Rees-Mogg, Dame Priti Patel et Nadine Dorries.

Les députés ont approuvé le rapport sans qu’il soit nécessaire de procéder à un vote formel.

La motion visait également à préciser comment les députés devraient se comporter lorsqu’une enquête du Comité des privilèges a lieu.

La chef de la Chambre des communes, Mme Mordaunt, a déclaré que le rapport était une « situation exceptionnelle » et ne faisait pas partie de la « coupure et de la poussée habituelles de la politique ».

Présentant la motion, elle a déclaré aux Communes: «J’espère que les collègues qui ont été nommés réfléchiront à leurs actions.

« L’un des aspects les plus douloureux de toute cette affaire est qu’elle a impliqué des animosités entre collègues, et collègues de même couleur politique.

«Mais je connais au moins un membre nommé dans le rapport qui a pris le temps de parler avec regret à d’autres membres de ce comité et je les en félicite.

« J’espère que certains discours que nous pourrions entendre cet après-midi reconnaîtront cette obligation que nous avons les uns envers les autres en tant que collègues.

« Si Castlereagh et Canning pouvaient adopter la civilité polie après s’être battus en duel, je vis dans l’espoir qu’aujourd’hui sera la fin de cette triste affaire. »

La dernière remarque de Mme Mordaunt faisait référence à l’ancien Premier ministre George Canning, qui, en tant que ministre des Affaires étrangères, s’est disputé avec le ministre de la Guerre au sujet du déploiement des troupes.





J’ai toujours pensé qu’il était important de bien s’entendre avec les gens et d’être courtois avec eux… dans toute la Chambre. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas les critiquer Le député conservateur Sir Jacob Rees-Mogg

Lord Castlereagh a défié M. Canning en duel qui a eu lieu le 21 septembre 1809.

Le comité des privilèges a finalement déclenché la démission de M. Johnson du Parlement pour protester contre sa recommandation de faire face à une longue suspension pour avoir induit les Communes en erreur avec ses démentis des fêtes anti-verrouillage à Downing Street.

Les partisans de M. Johnson ont fréquemment attaqué le comité dirigé par les travaillistes mais à majorité conservatrice comme une «chasse aux sorcières» et un «tribunal kangourou» – l’ancien Premier ministre étant reconnu complice de la campagne contre le panel qui l’a enquêté.

Parmi les autres députés cités dans le rapport figuraient les conservateurs Mark Jenkinson, Sir Michael Fabricant, Brendan Clarke-Smith et Dame Andrea Jenkyns, tandis que le pair conservateur Lord Goldsmith était également nommé.

Sir Jacob faisait partie des personnes nommées pour utiliser le débat pour repousser le rapport.

L’ancien secrétaire aux affaires a déclaré: « Il y a quelques problèmes avec ce rapport, je pense en commençant, en l’occurrence, par son titre, ‘campagne d’ingérence coordonnée’… il n’y a aucune preuve qu’il ait été coordonné. »

Interrogé par la députée travailliste Dame Angela Eagle s’il souhaite s’excuser auprès des membres du comité pour les avoir qualifiés de « marsupiaux », Sir Jacob a déclaré: « Je n’ai absolument aucun désir de mettre en cause l’intégrité des membres individuels du comité, dont certains que je tiens en très haute estime. »

Il a également déclaré aux députés: «J’ai toujours pensé qu’il était important de bien s’entendre avec les gens et d’être courtois envers eux… dans toute la Chambre. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas les critiquer.

« Et c’était légitime, et c’est légitime, de remettre en cause la position du président du comité. »

Harriet Harman, du Labour, qui a présidé le comité des privilèges, a déclaré: «Notre rapport spécial indique clairement qu’il n’est pas acceptable que les membres craignent un résultat qu’ils ne veulent pas émettre de critiques au comité, de sorte que dans le cas où la conclusion est une ils ne veulent pas qu’ils sapent le résultat de l’enquête en sapant la confiance dans le comité.

M. Jenkinson (Workington) faisait partie de ces députés conservateurs qui se sont heurtés à Mme Harman dans la chambre, affirmant que son tweet ne faisait pas référence au comité et que « le contexte du fil Twitter était clair ».

Mme Harman a déclaré que M. Jenkinson avait qualifié le comité de « chasse aux sorcières », le député conservateur suggérant que Mme Harman aurait pu « induire la Chambre en erreur par inadvertance ».

Mme Harman a répondu: « S’il dit, ce qu’il a fait, qu’il ne croit pas que l’enquête du Comité des privilèges sur Boris Johnson était une chasse aux sorcières, je salue très chaleureusement le fait qu’il ait dit cela et l’apprécie. »

Sir Michael a reconnu qu’il était erroné de qualifier le Comité des privilèges de « tribunal kangourou ».

Le député conservateur Alberto Costa (South Leicestershire), qui siège au comité, a demandé au député de Lichfield : « Je remarque que sur son propre site Twitter, il y a un tweet du 31 juillet 2022, où il déclare » Harriet Harman déterminée à recoudre Boris en changeant les règles du Comité des privilèges, tribunal kangourou ».

« Accepte-t-il maintenant que qualifier le Comité des privilèges de tribunal fantoche est une erreur ?

Sir Michael a répondu: « Je ne me souviens pas de ce tweet, mais la réponse est en fait, oui, je m’en souviens. »

Il avait dit plus tôt qu’il maintenait les commentaires qu’il avait faits selon lesquels il faudra répondre à de sérieuses questions concernant la procédure du comité.

Dame Priti a déclaré aux députés: « Je pense que les affirmations qui ont été faites et les affirmations qui ont été faites dans ce rapport spécial sont fausses et ne peuvent être étayées par les soi-disant preuves qui ont été produites et publiées. »

L’ancienne ministre conservatrice Dame Andrea a déclaré: « Les actions de ce comité pourraient marquer un dangereux précédent, une pente glissante. »

Mais le député conservateur Sir Julian Lewis (New Forest East) a déclaré que ceux qui ont accepté le processus devraient également accepter le résultat, ajoutant : « Si vous n’êtes pas prêt à accepter le verdict de l’arbitre, ne jouez pas au cricket ».

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, n’a pas sélectionné d’amendement libéral-démocrate visant à renvoyer les loyalistes de Johnson au comité des privilèges pour décider si leur conduite constituait un outrage.