Dans les films, la naissance est généralement une urgence. Cela commence par la rupture de l’eau de la femme, au pire moment possible. Elle semble à peine en travail, et pourtant elle est transportée à l’hôpital, à cause de l’embouteillage, à l’hôpital. Là, elle se met en colère et la douleur est la faute de son mari. Elle lui crie dessus, le blesse peut-être même, et lui ordonne de subir une vasectomie. Ensuite, elle demande une péridurale, mais pour une raison quelconque, elle ne peut pas l’avoir. Après quatre minutes de cris intenses, elle a tendu quelque chose qui ressemble au bébé Gerber.

Le récent film Netflix «Pieces of a Woman», mettant en vedette une performance nominée aux Oscars de Vanessa Kirby, tente de subvertir ce récit, avec une scène de naissance naturaliste qui occupe près d’un quart du film. La séquence prolongée, qui a finalement une issue tragique, a fait parler les sages-femmes, d’autant plus que le cinéma et la télévision peuvent profondément influencer les attentes des couples qui n’ont jamais eu de bébé. Dans une poignée d’entretiens, des sages-femmes à travers le pays ont applaudi la naissance naturaliste comme une nouvelle frontière dans les représentations à l’écran, même si elles ont fait valoir que plusieurs détails ne correspondaient pas à une expérience pleinement autonome.

Alors que la scène du travail commence, Martha (Kirby) est appuyée contre un poêle, ses contractions s’intensifiant. Son partenaire, Sean, joué par Shia LaBeouf, se précipite autour d’elle, lui demandant à plusieurs reprises si elle veut de l’eau. Ils finissent par déménager dans le salon, où il la berce sur ses genoux. «Je pense que je pourrais vomir», dit-elle, rots et bâillonnement.

Hannah Epstein, une sage-femme infirmière praticienne à San Francisco, a déclaré que ce qui l’a frappée dans la scène, c’est ce que de nombreux autres films omettent: «On ne voit jamais le travail, seulement la naissance.» Elle a dit que certains patients craignent de ne pas savoir quand ils sont en travail, et d’autres pensent que le travail est entièrement poussant. «Morceaux de femme» a aidé à corriger ces idées fausses. «C’était une bonne représentation au début du travail de ce sentiment inconfortable et dégoûtant», a-t-elle dit, notant que les nausées et les vomissements pendant le travail sont également extrêmement courants.