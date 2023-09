Morceau exclusif du compositeur Inon Zur

Ce n’est pas tous les jours que l’un des les plus grandes entreprises de jeux vidéo sort ce qu’il espère être sa prochaine franchise majeure, mais ce jour est presque là. Champ d’étoilesle le plus récent de Bethesda Games, sortira la semaine prochaine, et promet des heures et des heures d’exploration spatiale, d’action et d’excitation dans le moule de Tomber et Vieux parchemins.

Cependant, il n’est pas possible d’avoir de l’action et de l’excitation sans musique, et Champ d’étoiles tire sa musique du compositeur Inon Zur. Zur est célèbre pour son travail sur Fallout, Dragon Age, et Prince de Perse, et io9 est ravi de présenter en exclusivité l’un de ses morceaux de la bande originale de Champ d’étoiles. Cela s’appelle « Nouvelle Atlantide », un décor dont vous pouvez avoir un aperçu ci-dessus.

Bande originale officielle de Starfield – Nouvelle Atlantide

« Champ d’étoiles est un immense univers d’exploration, avec toute la magie, le mystère et les nouvelles révélations de l’espace », a déclaré Zur dans un communiqué. « C’est un jeu épique d’espoir et d’émerveillement qui pose les grandes questions. D’où venons-nous et où allons-nous ? Une fois que vous embarquez dans ce voyage, c’est extrêmement captivant et profondément émouvant, et la musique transmet cette aventure partagée pour l’humanité.

Vous obtenez certainement beaucoup de ces notes, jeu de mots, dans la piste ci-dessus. Et peut-être qu’écouter ça vous donne envie d’en savoir plus. Eh bien, la bande originale officielle sortira le 1er septembre et contient 5,5 heures de musique du jeu. Les fans qui ont commandé des versions plus grandes du jeu (c’est tout un truc, en savoir plus ici) auront également accès à la bande originale ainsi qu’à l’application art book. Plus d’informations à ce sujet ici.

Autant que Champ d’étoiles devrait être un jeu massif, massif, il y a aussi beaucoup d’informations sur la musique, si vous êtes intéressé. Tout d’abord, voici un morceau de musique écrit très, très tôt dans le développement du jeu et qui a servi d’inspiration aux créateurs du jeu.

Starfield Suite – Inon Zur (Orchestre Symphonique de Londres)

De plus, si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont le jeu et la musique fonctionnent en tandem, Zur a réalisé une interview il y a quelques mois à ce sujet.

Into the Starfield – Ep 3 : Le son de l’aventure

Et si vous pouviez vous plonger aussi profondément dans la musique du jeu ? Imaginez le jeu lui-même. Champ d’étoiles sortira le 6 septembre sur PC et XBox.

