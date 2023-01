Morceau d’EastEnders complètement méconnaissable dans un nouveau rôle de film cinq ans après avoir quitté le savon – pouvez-vous dire qui c’est?

Aaron Sidwell, la star des EX-EASTENDERS, semble méconnaissable dans son nouveau rôle au cinéma.

L’acteur, 34 ans, joue le méchant prêtre dans Fyre Rises, un drame sombre qui voit le personnage d’Aaron attirer un ancien mercenaire criblé de dettes dans son ancienne vie en échange d’un nouveau départ, s’il devait terminer sa mission.

Instagram

Aaron a partagé une photo de Priest sur son compte Instagram et le méchant a l’air déséquilibré de la même manière que le rival de Batman, The Joker.

Avec un dégagement sévère et un visage de maquillage blanc, il grimace dans le cliché en gros plan.

Son look flamboyant est complété par du vernis à ongles noir, une boucle d’oreille en argent pendante et une veste à imprimé léopard.

Le film met également en vedette Jake Canuso de Benidorm et Harry Grover d’After Life.

C’est un retour bienvenu à la télévision pour Aaron, qui n’a eu qu’un rôle mineur dans Médecins depuis qu’il a quitté le Square en 2017.

Il a cependant joué dans West End et des productions théâtrales, telles que Macbeth et Henry V.

L’acteur de Steven Beale a eu des bouleversements dans sa vie personnelle depuis qu’il a quitté le feuilleton, s’est séparé de la fiancée Tricia Turner en 2020 et a eu des difficultés financières au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’ancien couple a confirmé ses fiançailles en avril 2019, deux ans après le divorce de Stephen avec son ex-femme Grace Isted.

Il a eu deux enfants avec Grace – Matilda, 11 ans, et Isla, huit ans – avant de se séparer en 2009.

Stephen a eu du mal pendant le verrouillage, disant aux fans le mois dernier qu’il avait du mal à se lever le matin.

À côté de photos d’endroits qu’il avait voyagés l’année précédente, il a écrit: «Je ne me considère pas comme quelqu’un qui a vraiment du mal avec ma santé mentale. J’ai ma merde mais pas nous tous. Cependant cette semaine m’a terrassé.

“Sortir du lit a été difficile. La motivation pour s’entraîner n’a pas été là. La créativité? Oublie ça. DISPARU! J’ai peur d’ouvrir les réseaux sociaux.

« Je ne sais tout simplement pas quelle chose horrible je vais voir ensuite. Oui, je sais que nous avons BESOIN de le voir et c’est le but, mais cela ne change rien au fait que cela blesse chaque fibre de mon être. Et donc, s’il vous plaît, si quelqu’un lutte, ne souffrez pas en silence. Parler à quelqu’un!”

Avant son poste, il a fait part de ses craintes de ne pas gagner d’argent cette année en raison du coronavirus qui fait des ravages dans l’industrie des travailleurs indépendants et du théâtre.

Aaron a joué Steven Beale dans EastEnders de 2007 à 2017.

Le personnage a été tué après avoir incendié le restaurant Beale pour essayer de tuer Jane, la femme de papa Ian.

Il était manipulé par Max Branning pour le faire, mais Max a changé d’avis et est entré pour la sauver.

Max l’a ensuite poussé violemment dans un comptoir, où il a subi des blessures à l’abdomen.

Bbc

Aaron a quitté EastEnders en 2017[/caption]