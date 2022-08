Morceau de verre extrait de l’estomac d’un patient à Berhampur d’Odisha

Un homme souffrant de fortes douleurs abdominales a été opéré par une équipe de médecins qui lui ont extrait un morceau de verre de l’estomac. L’opération a été effectuée à l’hôpital de Berhampur MKCG. Les médecins se demandaient également comment le morceau de verre s’était introduit dans l’estomac du patient.

Selon des sources, l’homme buvait de l’alcool avec ses amis. L’homme est allé à Surat dans le Gujarat et y a travaillé dans la filature de coton. Il y a environ 10 jours, il buvait avec ses amis. Après avoir consommé de l’alcool, en raison d’une douleur insupportable, il a quitté Surat et s’est enfui dans son village. Plus tard, son estomac et ses jambes ont commencé à gonfler. La douleur devenant insupportable, il a consulté l’équipe médicale du MKCG à Berhampur.

Après le rapport de radiographie, on a vu un verre à l’intérieur de son estomac. Le médecin a informé que l’état du patient est stable.

Dans un autre incident similaire, une femme bangladaise de 55 ans qui souffrait de fortes douleurs à l’estomac depuis quatre ans, a finalement été opérée et il a été découvert qu’elle avait une paire de ciseaux cachée dans son estomac depuis près de 20 ans.

Selon l’agence de presse EFE, les ciseaux se sont coincés dans son estomac lorsqu’elle a subi une opération de la vésicule biliaire il y a 20 ans, la rendant ainsi inapte et ébranlée par la douleur.

L’opération de retrait a eu lieu la semaine dernière à l’hôpital Sadar, situé dans la division occidentale de Khulna au Bangladesh. Walur Rahman Nayan, le médecin qui a supervisé l’opération, a déclaré que le patient allait très bien.

«Elle a subi une intervention chirurgicale dans une clinique de Meherpur en 2002 pour avoir retiré le calcul de la vésicule biliaire. Mais les ciseaux sont restés à l’intérieur », a-t-il déclaré.

“Quand elle est descendue à l’hôpital, nous avons fait une radiographie qui a finalement révélé les ciseaux à l’intérieur de son abdomen”, a-t-il expliqué.

Rozina, la belle-fille de Bachena, a déclaré que la famille était soulagée que l’opération se soit terminée avec succès. « Je la voyais toujours se plaindre de douleurs abdominales. Mais nous n’avons jamais pensé qu’il pouvait y avoir quoi que ce soit dans son abdomen », a-t-elle déclaré.

