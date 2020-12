Je rêve d’un … désordre météorologique?

Après une douce veille de Noël dans une grande partie de l’Est, le jour de Noël s’est levé comme un grincheux dénudé: menaces d’inondations, vents violents et températures en baisse sous un ciel gris et lugubre.

« Un système frontal puissant continuera d’apporter des rafales de vent et des pluies localement abondantes dans certaines parties du nord-est des États-Unis », a déclaré vendredi le National Weather Service. « Ceci combiné à la fonte des neiges entraînera des inondations majeures dans certaines régions. »

Jeudi soir, environ 275 000 clients ont perdu de l’électricité à travers la Pennsylvanie, le New Jersey et New York, selon PowerOutage.us, alors que des vents de 50 à 60 mph ont frappé la région. Les avis de vent et les avertissements de vent fort sont restés en vigueur vendredi le long de la côte nord-est de New York à Boston et dans le Maine. Des vents de force proche d’un ouragan (74 mi / h) étaient possibles, a déclaré la chaîne météo.

Des pannes d’électricité régionales à généralisées ont été possibles tout au long de vendredi le long de la côte médio-atlantique et en Nouvelle-Angleterre, a déclaré Accuweather.

« Cela pourrait évoluer vers une situation dangereuse où il y a des dommages matériels importants et des arbres s’écraser sur les rues et les maisons de Long Island au sud de la Nouvelle-Angleterre », a déclaré Dave Dombek, expert météorologique du nord-est d’AccuWeather.

Les inondations sont devenues une préoccupation majeure.

Les précipitations dans tout le nord-est pourraient ajouter un poids significatif à un manteau neigeux de 3 à 4 pouces déjà au sol dans certaines parties de l’État de New York et du nord de la Pennsylvanie, a averti Accuweather.

« La neige qui fond rapidement, qui contient environ 1 à 3 pouces d’eau, se combinera avec une pluie prévue de 1 à 3 pouces et des quantités localement plus élevées de la tempête de la veille de Noël au début du jour de Noël », a déclaré le météorologue principal d’AccuWeather, Brett Anderson.

En fait, 3 à 6 pouces d’eau pourraient être libérés en quelques heures, selon les météorologues.

Même dans les endroits où la pluie s’était terminée vendredi matin, la montée des rivières – en particulier dans les zones basses – pourrait être une préoccupation dans le nord-est, a déclaré Accuweather.

La pluie sur certaines parties du nord de l’Atlantique pourrait encore se transformer en neige du soir de Noël au samedi matin, selon le National Weather Service.

On s’attend à ce que les températures dans la majeure partie du tiers oriental du pays soient glaciales. « L’air arctique et les vents brutaux donneront l’impression d’être au cœur de l’hiver – et la combinaison de la neige et d’un gel dramatique donnera à certains endroits l’impression d’être au pôle Nord », a déclaré le météorologue senior d’AccuWeather, Alex Sosnowski.