‘Morbius’ est maintenant diffusé sur Netflix, 5 mois après sa sortie en salles

Morbiusune retombée de la Homme araignée univers de films d’action en direct, sorti en salles en avril. Et même si de nombreux films se dirigent vers les services de streaming plus rapidement qu’avant la pandémie, ce n’est pas le cas pour les films distribués par Sony comme Morbius, qui a mis cinq mois à commencer à être diffusé en septembre.

Où Morbius diffuse-t-il ?

Morbius diffuse d’abord et exclusivement sur Netflix. Le film est distribué par Sony, qui a conclu un accord avec Netflix l’année dernière pour que toutes ses sorties en salles de 2022 soient diffusées sur Netflix avant qu’elles ne soient disponibles sur tout autre service ou réseau de télévision.

Le streaming est-il “gratuit” ?

Étant donné que Netflix nécessite un abonnement payant, rien n’est disponible sur Netflix gratuitement. Mais Netflix ne facture jamais de frais supplémentaires pour regarder quoi que ce soit dans sa bibliothèque, et Morbius fera partie du catalogue standard comme tout le reste.

Morbius et Spider-Man : No Way Home sont-ils tous les deux sur Netflix ?

Non, le dernier film de Spider-Man, No Way Home, n’est pas du tout sur Netflix.

Les deux films sont distribués par Sony, et ils appartiennent au même univers narratif. Mais l’accord de Netflix pour diffuser ces films commence par des films sortis en salles en 2022 et après. No Way Home est sorti fin 2021, et Sony a conclu un accord pour que ses films de 2021 soient d’abord diffusés sur le réseau câblé premium Starz, et non sur Netflix.

Sur Starz, No Way Home est disponible à regarder sur ses chaînes traditionnelles ainsi que sur son application de streaming depuis juillet.

Pourquoi Morbius n’est-il pas sur Disney Plus ?

Marvel est peut-être Disney et Morbius est peut-être issu de Marvel, mais ne vous attendez pas à ce que ce nouveau film ou d’autres nouveaux films de l’univers Spider-Man soient bientôt sur Disney Plus.

La principale raison des différences est que les personnages de Marvel sur le film sont répartis entre deux studios différents, les studios Marvel appartenant à Disney et Sony. Spider-Man et Morbius, en tant que personnages, dérivent de Marvel, mais Disney’s Marvel a conclu un accord compliqué de partage de licence avec Sony pour les personnages des bandes dessinées Spider-Man.

Tous les films autonomes de l’univers Spider-Man sont réalisés et distribués par Sony. Marvel s’occupe du reste.

Chaque entreprise peut s’arranger pour “emprunter” les personnages (et les acteurs qui les jouent) à l’autre pour faire partie de ses propres films MCU. C’est pourquoi Tom Holland apparaît régulièrement dans les films Avengers de Disney. C’est aussi pourquoi Benedict Cumberbatch a joué Doctor Strange non seulement dans Spider-Man : No Way Home de Sony, mais aussi dans Doctor Strange : Multiverse of Madness de Disney.

C’est aussi pourquoi vous boîte diffusez des films sur Disney Plus mettant en vedette Holland en tant que Spider-Man – mais vous ne peut pas diffusez l’un des films spécifiques à Spider-Man là-bas.

En plus de cela, Disney et Sony ont des stratégies de streaming radicalement différentes.

Disney a son propre service de streaming ; Sony ne le fait pas. Disney a fait preuve de souplesse pendant la pandémie, changeant constamment quand (et si) les films sont allés au cinéma et combien de temps ils y sont restés avant la diffusion. Sony, d’un autre côté, est ce qu’on appelle parfois un « marchand d’armes » : il produit et distribue des films de cinéma, mais il conclut ensuite des accords avec des réseaux de télévision ou des services de streaming, comme Netflix, pour les montrer à la maison, accumulant des revenus de ces offres dans le processus.