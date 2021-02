Morbid, un musicien mexicain, a été blâmé pour la mort d’Elisa Lam à l’hôtel Cecil. Où est-il maintenant?

(Spoilers à venir)

Un récent documentaire Netflix a ravivé un nouvel intérêt parmi les internautes alors qu’il retrace le mystérieux cas de mort d’Elisa Lam en 2013.

Le documentaire «Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel» parle de la mort de l’étudiant canadien de 21 ans à Los Angeles, qui séjournait seul dans le tristement célèbre hôtel.

Alors que le mystère autour du « meurtre » d’Elisa s’approfondissait, les détectives en ligne autoproclamés ont grandi avec une haine impitoyable envers le musicien gothique mexicain Morbid, également connu sous le nom de Pablo Vergara. Morbid était devenu la cible des détectives d’Internet après avoir découvert qu’il était resté à l’hôtel et avait publié une chanson à peu près au même moment de sa disparition et de sa mort. Ce qui a également piqué leur intérêt pour Morbid, c’est le genre de chansons qu’il écrivait, même si étant un artiste de death metal, cela n’avait rien d’extraordinaire.

Morbid a souvent interprété sa musique dans un personnage où il s’habillait de maquillage et de trenchs et chantait la violence fictive dans ses vidéoclips. Cependant, pour les détectives, c’était une indication claire qu’il avait un lien direct avec le «meurtre» d’Elisa. À peu près au même moment que la mort d’Elisa, Morbid avait également lancé un projet parallèle appelé Slitwrist.

Les détectives d’Internet, qui étaient tout à fait convaincus que Morbid était bien le criminel, ont trouvé son clip vidéo intitulé «Died in Pain», qui était une chanson sur une jeune fille qui courait pour sauver sa vie jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée et assassinée. La vidéo a été postée sur YouTube quelques jours après la mort d’Elisa, ce qui a alimenté leurs soupçons. Pendant ce temps, une autre chanson de Slitwrist, «China», parlait de restes d’une victime enterrée dans l’eau, avec la phrase «Je pense à la Chine». Elisa Lam était d’origine chinoise et son corps a été retrouvé dans un réservoir d’eau au sommet de l’hôtel Cecil.

Reliant tous ces points, les détectives Internet ont commencé à porter des accusations de meurtre contre Morbid. Parlant de son expérience, Morbid a déclaré aux réalisateurs de documentaires Netflix qu’il avait commencé à recevoir des centaines de messages de personnes du monde entier après ces accusations. Il a également reçu la visite du PGR mexicain, une agence d’enquête gouvernementale qui lui a demandé s’il avait fait des sacrifices de sang pour le diable avec des animaux. Même s’il n’y avait aucune preuve qu’il ait joué un rôle dans la disparition d’Elisa, Morbid a été confronté à des soupçons et à une attention négative inutile de la part des internautes. Le musicien a reçu des menaces de mort et il a admis dans la série documentaire Netflix qu’il avait dû renoncer à faire de la musique.

Cependant, Morbid est de retour à l’enregistrement. Dans une interview avec MetroUK, Joe Berlinger, réalisateur du documentaire Netflix, a déclaré: « Lui et moi communiquons de temps en temps depuis que nous avons fini de filmer », avant d’ajouter: « Il me tient au courant de ses activités et je suis vraiment heureux d’annoncer qu’il enregistre à nouveau et il a trouvé toute l’expérience de participer, et en quelque sorte de le faire connaître, même s’il est nerveux à propos de la sortie de la série et de ce que les gens vont penser et revivre le cauchemar. »

Le documentaire Netflix présente également Tim Marcia, le détective d’homicide à la retraite du département de police de Los Angeles, affecté à l’affaire Elisa Lam. Il a déclaré que Morbid n’était manifestement pas impliqué dans le meurtre et que les accusations portées contre lui par les détecteurs du Web étaient «bizarres». Le documentaire a également présenté la preuve de l’endroit où se trouvait le musicien lorsqu’il a été aspiré dans l’affaire mystérieuse.