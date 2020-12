NEW YORK: Ja Morant est sorti avec une entorse à la cheville mais les Memphis Grizzlies ont remporté leur première victoire de la saison sans lui, survivant aux Brooklyn Nets 116-111 en prolongation lundi soir.

La recrue en titre de la NBA de l’année a été transportée à l’arrière de l’arène à la fin de la première mi-temps après s’être blessé à la cheville gauche lorsqu’il a sauté pour bloquer un tir de Timoth Luwawu-Cabarrot et a atterri sur le pied avant des Nets. Morant a rejoint ses coéquipiers sur le banc en seconde période avec son pied dans une botte de marche.

Il a regardé Brandon Clarke marquer le panier de départ sur un tir de suivi avec 41 secondes à faire en prolongation avant que les Grizzlies ne le mettent de côté avec des lancers francs.

Kyle Anderson a marqué un sommet en carrière de 28 points et Dillon Brooks en a ajouté 24 pour les Grizzlies, qui avaient perdu leurs deux premiers matchs. Clarke avait 16 points et Jonas Valanciunas a terminé avec 14 points et 14 rebonds.

Caris LeVert a récolté 28 points et 11 passes pour les Nets, qui ont reposé Kevin Durant et Kyrie Irving tout en perdant pour la deuxième nuit consécutive. Brooklyn est également sans Spencer Dinwiddie, qui devra subir une intervention chirurgicale pour réparer un LCA droit partiellement déchiré soutenu dimanche.

NUGGETS 124, ROCKETS 111

DENVER: Nikola Jokic a récolté 19 points, 18 passes et 12 rebonds pour le 42e triple-double de sa carrière, et Denver a battu Houston en désavantage numérique pour sa première victoire de la saison.

Jamal Murray a ajouté 21 points avant de repartir avec 4:05 à jouer au troisième quart après qu’une collision dans la circulation l’ait envoyé tentaculaire au sol. Il a tenu sa main à sa tête pendant quelques minutes, mais s’est levé et a marché de son propre chef jusqu’au vestiaire pour un examen plus approfondi. Il était de retour sur le banc à mi-chemin de la quatrième mais n’a pas réintégré le match.

James Harden avait 34 points pour mener Houston sous-équipé. Christian Wood a ajouté 23.

Les Rockets ont commencé la saison sans éléments clés de leur formation, notamment John Wall, DeMarcus Cousins, Eric Gordon et Mason Jones, qui restent loin de l’équipe en raison de COVID-19[feminine protocoles de santé et de sécurité. Houston a habillé neuf joueurs contre les Nuggets et venait de perdre deux points en prolongation à Portland lors du match d’ouverture de la saison samedi.

JAZZ 110, THUNDER 109

OKLAHOMA CITY: Donovan Mitchell a réussi un lay-up avec 7 secondes à jouer et a terminé avec 20 points, soulevant l’Utah au-dessus d’Oklahoma City.

Bogan Bogdanovich a marqué 23 points et Mike Conley a ajouté 20 points, 10 rebonds et neuf passes décisives pour le Jazz, qui a mis fin à une séquence de 17 défaites consécutives lors de matchs sur route de saison régulière contre le Thunder, y compris des matchs dans la bulle NBA d’Orlando la saison dernière. La dernière victoire de l’Utah à Oklahoma City a eu lieu le 31 octobre 2010.

Shai Gilgeous-Alexander, qui a frappé un tir gagnant lors de la victoire d’ouverture de la saison Thunders à Charlotte, a raté une mise au volant dans un trafic intense au buzzer. Il a récolté 23 points et sept passes, tandis que Luguentz Dort a mené le Thunder avec 26 points, un sommet en carrière.

HAWKS 128, PISTONS 120

ATLANTA: Trae Young a marqué 29 points, Bogdan Bogdanovic en a ajouté 17 et Atlanta a battu Detroit lors de son match d’ouverture à domicile.

John Collins a terminé avec 15 points pour les Hawks, qui ont une fiche de 3-0 pour la première fois depuis 2016-17. Ils ont frappé 20 points à 3 points tout en tirant à 48% au-delà de l’arc.

Les Pistons ont chuté à 0-3. Ils ont joué sans l’attaquant vedette Blake Griffin et le garde de réserve Derrick Rose, à qui on a donné la nuit pour se reposer.

Josh Jackson a marqué 27 points à la place des Griffins. Jerami Grant en avait également 27.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports