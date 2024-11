Morales en Bolivie entame une grève de la faim alors que ses partisans affrontent la police (VIDÉOS) — RT World News

Les alliés de l’ancien président érigent des barrages routiers pour protester contre le gouvernement

L’ex-président bolivien Evo Morales a entamé une grève de la faim vendredi alors que la confrontation entre ses partisans et le gouvernement s’intensifiait.

Des groupes alliés à Morales bloquent plusieurs routes régionales depuis 19 jours consécutifs, tout en se rassemblant contre la politique économique du président Luis Arce et en accusant le gouvernement de poursuivre injustement l’ancien dirigeant du pays.

« Nous ne voulons pas d’effusion de sang. Nous avons toujours recherché un dialogue sincère », Morales a écrit sur X, exhortant les militants à « envisagez un entracte » dans la mise en place de barrages routiers.

« En attendant, nous ferons une grève de la faim. Le gouvernement doit retirer toutes les troupes militaires et policières. a ajouté l’ancien président. Il a exhorté le gouvernement à accepter un dialogue sur « enjeux économiques et politiques » et j’ai promis de demander « organisations internationales et pays amis » pour la médiation.

Cet appel intervient après qu’Arce ait lancé un ultimatum mercredi, menaçant que le gouvernement « exercer ses pouvoirs constitutionnels » à moins que les barrages routiers ne soient supprimés. Vendredi, la police a démantelé plusieurs barricades érigées sur une autoroute qui relie la ville de Cochabamba à la partie occidentale du pays andin.

« Notre gouvernement a toujours soutenu le dialogue. Cependant, aucun dialogue n’est possible tant que l’économie des familles boliviennes continue d’être menacée et que le droit d’accès à la nourriture, au carburant et aux médicaments est bafoué. » dit Arce. Au moins 19 policiers ont été hospitalisés après des affrontements avec des manifestants près de la ville de Parotani, selon la ministre de la Santé Maria René Castro.

Le ministre du gouvernement, Eduardo del Castillo, a annoncé que 66 personnes avaient été arrêtées.

Dans une déclaration distincte vendredi, Arce a déclaré que « groupes armés affiliés à Evo Morales » ont pris le contrôle de trois bases militaires dans la province de Cochabamba et ont pris en otage des soldats et leurs familles. Aucune victime n’a été signalée.

Les Forces armées boliviennes ont ordonné « groupes armés irréguliers » se retirer, avertissant que « prendre les armes contre la patrie est considéré comme une trahison et un soulèvement armé portant atteinte à la sécurité et à la souveraineté du pays. »

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrerait les militaires capturés entourés de personnes armées de bâtons aiguisés.

Evo Morales a lancé une armée de rébellion contre le gouvernement. Les forces paramilitaires qui répondront s’associent à trois personnes dans la zone de Cochabamba et se maintiennent comme un centenaire militaire avec leur famille. pic.twitter.com/5sSOzt9ywf – Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) 1 novembre 2024

Homme politique charismatique de gauche, Morales a été élu président pour la première fois en 2006 et a fui le pays en 2019 au milieu de manifestations et d'émeutes généralisées déclenchées par les accusations de fraude électorale. Il a affirmé plus tard qu'il avait été victime d'un accord soutenu par les États-Unis. « coup. » Arce a été élu en 2020, initialement comme allié de Morales. Ils sont rapidement devenus des rivaux acharnés, se disputant le contrôle du parti Mouvement pour le socialisme (MAS).















Le mois dernier, un tribunal bolivien a émis un mandat d’arrêt contre Morales pour « viol aggravé avec traite des êtres humains » pour avoir prétendument eu des relations sexuelles avec un mineur. L’ancien président a nié tout acte répréhensible, arguant que les poursuites étaient motivées par des raisons politiques.

Morales a accusé le gouvernement d’avoir tenté de le tuer après que sa voiture ait été touchée par des balles dimanche. L’administration Arce a nié cette affirmation, le ministre du gouvernement Eduardo del Castillo accusant Morales de « mise en scène » une tentative d’assassinat.

Le régime d’Arce a été entaché par des protestations contre la détérioration de la situation économique du pays. Le 26 juin 2024, un groupe d’officiers mécontents ont déployé des véhicules blindés dans le centre-ville de La Paz. Ils ont accepté de se retirer le jour même après la pression internationale et la condamnation d’Arce.