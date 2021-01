Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il était « moralement étrange » pour le football d’élite en Angleterre de continuer à jouer au milieu de la pandémie COVID-19, mais a ajouté que le sport aidait à remonter le moral de la nation.

Des scènes de célébrations dans les vestiaires pendant le week-end du troisième tour de la FA Cup, combinées aux récentes violations des directives gouvernementales par des joueurs de haut niveau – y compris le trio de Tottenham Hotspur Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso et Erik Lamela participant à une fête de Noël ensemble – ont soulevé des inquiétudes. si le football donne toujours le bon exemple.

Le Royaume-Uni est actuellement verrouillé, le pays ayant passé 80000 décès dus au coronavirus ce week-end avec 54940 nouveaux cas signalés dimanche.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Transfer Talk: Naples intéressé par Kieran Tierney d’Arsenal

La Premier League a resserré les protocoles relatifs aux coronavirus la semaine dernière pour s’assurer que les membres du sport prennent leurs responsabilités au sérieux.

« Tout d’abord, contrôler les émotions lorsque vous parcourez 200 milles à l’heure dans le match est très difficile », a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse lundi.

«Nous demandons à nos joueurs dans les virages, par exemple, de marquer les hommes, de pousser les gens et ensuite nous ne pouvons dire bonjour à personne. Cela devient un peu controversé et difficile à comprendre.

« Moralement, avec la situation que nous avons dans le pays, avec la situation que nous avons dans le monde, continuer à faire ce que nous faisons est un sentiment un peu étrange. Nous savons aussi ce que nous pouvons apporter à la société si nous le pouvons faites-le en toute sécurité, alors il y a beaucoup de points positifs à prendre. C’est juste cet équilibre. Quand cela commence à devenir dommageable et inquiétant et que cela commence à exploiter les gens, et quand nous pouvons le faire et que c’est toujours sûr et que nous pouvons ajouter quelque chose de positif, c’est un contexte difficile.

«Tous les protocoles et conseils et tout ce que l’on nous dit de faire pour maintenir l’industrie en marche sont vraiment utiles. Je pense que jusqu’à présent, jusqu’à la semaine dernière environ, nous l’avons fait avec brio et nous avons pu contrôler cela. Si tel est le cas et le gouvernement et les gens sont heureux de le faire à nouveau parce qu’ils croient que c’est quelque chose de positif et quelque chose à regarder et à divertir les gens, alors c’est formidable que nous puissions aider dans ce sens.

« Sinon, ce seront eux qui prendront la décision qu’il n’y a aucun sens à continuer. »

Alors que Thomas Partey devrait être en forme pour le choc d’Arsenal en Premier League contre Crystal Palace jeudi, Arteta espère que Gabriel Martinelli ne sera pas mis à l’écart pendant une longue période après avoir raté la victoire au troisième tour de la FA Cup samedi contre Newcastle en raison d’une blessure à la cheville subie en l’échauffement.

Le joueur de 19 ans a semblé rouler la cheville lors d’un exercice d’entraînement et a été retiré de la formation moins de 20 minutes avant le coup d’envoi, Arteta admettant par la suite qu’il avait été « vidé » de la situation. Cependant, il était plus optimiste quant au pronostic de lundi.

« Nous ne savons pas à quel point c’est grave, il se fait scanner ce matin », a déclaré Arteta.

Mikel Arteta a déclaré que le football pouvait garder le moral des gens pendant le verrouillage. Photo de Julian Finney / Getty Images

« Il n’avait pas l’air bien après le match parce qu’il souffrait beaucoup, mais hier il a testé un peu mieux.

«Alors espérons qu’il aura un scan aujourd’hui et que ce n’est pas aussi grave et que nous pourrons récupérer Gabi très bientôt. Mais nous en saurons plus demain.

Arteta a également déclaré qu’Arsenal avait bâclé sa tentative de refonte du département des gardiens de but du club cet été et chercherait à rectifier la situation en janvier.

Les Gunners ont vendu Emiliano Martinez à Aston Villa pour 20 millions de livres sterling, mais après avoir échoué à récompenser David Raya de Brentford, ils ont signé le gardien de but islandais Runar Alex Runarsson pour un contrat de quatre ans avec le club français de Dijon.

Runarsson a semblé démesuré lors de ses cinq apparitions à ce jour et bien qu’Arteta ait déclaré qu’il n’était pas prévu de prêter le joueur de 25 ans, il a ajouté que la situation devait être corrigée après que le gardien de troisième choix Matt Macey ait été autorisé à rejoindre Hibernian. .

« Nous évaluons ce qui va se passer avec les trois positions, les discussions que nous avons eues cet été avec Edu et le club étaient un peu différentes de ce qui s’est réellement passé en raison du mercato et de la situation qui s’est développée avec Emi à la fin. du jour », at-il ajouté.

«Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour faire ce que nous voulions vraiment faire et nous avons décidé d’évaluer la situation maintenant dans cette fenêtre, ce que nous essayons de faire et nous prendrons une décision sur la manière dont nous voulons avancer dans ces trois positions.

« Nous évaluons la situation avec les trois postes dans la zone des gardiens de but et nous trouverons probablement une solution différente pendant cette pause hivernale. »