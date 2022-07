Morad Tahbaz, écologiste d’origine britannique emprisonné pour des raisons de sécurité en Iran, a été libéré sous caution | Nouvelles du monde

Un défenseur de la faune anglo-iranien accusé d’infractions à la sécurité a été libéré sous caution d’une prison iranienne, a déclaré son avocat.

Morad Tahbaz “a été libéré sous caution et avec un bracelet électronique”, a déclaré mercredi son avocat Hojat Kermani, cité par l’agence de presse semi-officielle ILNA.

Il est intervenu un jour après que le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a déclaré qu’il avait proposé un nouveau projet de texte pour relancer le 2015 L’Iran accord nucléaire.

Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que M. Tahbaz était rentré chez lui à Téhéran, la capitale iranienne.

Un porte-parole a déclaré: “La famille Tahbaz a confirmé que Morad a été libéré de la prison d’Evin en congé et qu’il se trouve chez lui à Téhéran.

“Morad est un tri-national et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis pour exhorter les autorités iraniennes à le libérer définitivement et à autoriser son départ d’Iran.”

M. Tahbaz, qui détient également la nationalité américaine, a été arrêté en 2018 et condamné à 10 ans de prison pour “rassemblement et collusion contre la sécurité nationale de l’Iran” et travail d’espion pour les États-Unis.

Des dizaines de binationaux et d’étrangers ont été arrêtés par l’élite des gardiens de la révolution iraniens ces dernières années, principalement pour espionnage.

Des militants des droits de l’homme ont accusé l’Iran de les utiliser comme monnaie d’échange, tandis que Téhéran, qui ne reconnaît pas la double nationalité, nie avoir fait des prisonniers pour obtenir un effet de levier diplomatique.

M. Tahbaz, 66 ans, était brièvement libéré en congé le même jour travailleur caritatif Nazanin Zaghari-Ratcliffe et l’ingénieur civil à la retraite Anoosheh Ashoori ont été libérés et autorisés à quitter l’Iran.

Image:

Roxanne Tahbaz a partagé sa déception face à l’incapacité du gouvernement à ramener son père à la maison



Après le retour de M. Tahbaz en prison en mars, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que l’Iran lui avait dit que M. Tahbaz avait été ramené à la prison d’Evine pour se faire poser un bracelet à la cheville et qu’il serait autorisé à sortir dans les prochaines heures.

La fille de M. Tahbaz a partagé sa déception face à l’incapacité du gouvernement à ramener son père à la maison aux côtés de Mme Zaghari-Ratcliffe et de M. Ashoori.

Sa fille Roxanne a déclaré que sa famille avait été amenée à croire qu’il serait inclus dans tout accord négocié à l’époque.

Le Royaume-Uni a déclaré en mars qu’il avait obtenu le congé de M. Tahbaz après que le gouvernement eut finalement accepté de régler une dette de 400 millions de livres sterling envers l’Iran datant des années 1970. Deux jours plus tard, il a été contraint de retourner à la prison d’Evin.