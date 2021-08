Moquée par des proches, la fille du tailleur Nisha Warsi s’envole maintenant pour faire sa marque dans le hockey

Nisha Warsi avait des aspirations modestes lorsqu’elle était enfant. Elle avait toujours eu un fort désir de faire du sport, mais elle voulait le faire d’une manière qui n’épuiserait pas le compte bancaire de ses parents. Sa famille ne pouvait pas se permettre grand-chose, alors toute opportunité de gagner de l’argent grâce au sport était toujours appréciée. Elle est allée au hockey.

Coupé à 2021, et Nisha a une chance de remporter une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle veut se tenir sur la plate-forme, les bras entrelacés avec ses collègues de hockey indiens, et rendre sa nation et ses parents fiers. La défenseure, qui a fêté son 26e anniversaire le mois dernier, est maintenant célébrée dans tout le pays après que l’équipe de hockey indienne est entrée dans l’histoire en atteignant les demi-finales pour la première fois.

Nisha, un produit de l’académie du médaillé d’or des Jeux du Commonwealth Pritam Rani Siwach à Sonipat, Haryana, a dû faire face à de nombreuses batailles personnelles pour arriver là où elle est.

Son père était tailleur avant qu’un accident vasculaire cérébral en 2015 ne le paralyse et l’oblige à prendre sa retraite. Avant que Nisha n’obtienne un emploi aux chemins de fer, sa mère, Mahroon, a travaillé dans une usine de fabrication de mousse pendant quelques années.

Son père, Sohrab Ahamad, tailleur de profession, a rappelé le jour de sa naissance et comment leurs proches s’étaient moqués de la famille à l’occasion de la naissance d’une fille. « Aujourd’hui, la même fille a apporté des lauriers à la famille Warsi », a-t-il déclaré. TOI.

Ce furent des moments difficiles, selon Mahroon, la mère de Nisha, qui a commencé à travailler comme ouvrier d’usine afin que sa fille puisse poursuivre ses rêves. « Quand je la laissais au stade dès 4 heures du matin, même en plein hiver, les gens me critiquaient et disaient que cela ne nous mènerait nulle part. Cela a payé aujourd’hui. »

Nisha a même été forcée de quitter le jeu à un moment donné en raison d’obstacles sociétaux. Son entraîneur, Siwach, a persuadé ses parents de la laisser poursuivre ses objectifs. Heureusement, l’interruption fut brève.

La famille de Nisha s’est réjouie de sa victoire olympique en distribuant des bonbons dans le quartier. « Nous avons tous travaillé très fort et sommes restés concentrés en vue des Jeux olympiques. Nous voulons que tous ces sacrifices en valent la peine », a-t-elle expliqué.

