Moosejaw fermera presque tous ses magasins en février | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock L’emplacement du centre-ville de Détroit de Moosejaw est l’un des nombreux sites qui devraient fermer.

Le détaillant de plein air Moosejaw, basé à Madison Heights, ferme boutique, presque partout.

L’entreprise de Crain à Détroit rapporte que la société envisage de fermer tous ses magasins sauf trois début février. La clôture intervient six mois seulement après le rachat de la marque par Dick’s Sporting Goods.

Pour le Michigan, cela signifie que la fermeture des magasins du centre-ville de Détroit, d’Ann Arbor, de Belmont, d’East Lansing, de Grand Rapids, de Grosse Pointe et de Birmingham à West Maple Road, en plus du siège social de l’entreprise à Madison Heights.

La seule tenue de Moosejaw qui reste dans le Michigan sera celle de Woodward Avenue à Birmingham. Les deux autres magasins restants se trouvent à Salt Lake City, dans l’Utah, et à Bentonville, dans l’Arkansas.

« Après un examen minutieux de nos activités spécialisées en plein air, nous avons décidé de former une seule équipe qui soutiendra les opérations de (la marque de plein air de Dick) Public Lands et Moosejaw. L’équipe sera basée au siège de Public Lands à Pittsburgh, en Pennsylvanie », a déclaré Sarah Cassella, porte-parole de Dick’s, dans un communiqué à Crain.

Elle a poursuivi : « Cette décision soutient nos efforts d’optimisation commerciale et nous permettra de fonctionner plus efficacement, de tirer rapidement parti des meilleures pratiques dans l’ensemble de notre activité de plein air et de contribuer à notre succès à long terme. Nous sommes impatients de continuer à fournir aux amateurs de plein air un équipement et un service de qualité sur moosejaw.com, publiclands.com et dans les points de vente de Moosejaw et Public Lands.

Au centre-ville de Détroit, Moosejaw est le dernier détaillant à fermer sa vitrine sur Woodward Avenue, après Under Armour, Detroit is the New Black et Madewell, la marque de lingerie Savage X Fenty de Rhianna prévoyant d’ouvrir dans l’ancien espace de Madewell.

