Mooseheart accueillera le Car & Bike Show dimanche – Shaw Local

Mooseheart organise un salon de l’automobile et du vélo le dimanche 27 août sur son campus près de la route 31 et de Mooseheart Road.

Le spectacle se déroulera de 9h à 14h15 et est ouvert au public. Les résidents de la région sont encouragés à exposer leurs voitures ou motos au salon.

L’enregistrement des véhicules commence à 8 heures du matin et se poursuit jusqu’à midi. Le jugement des véhicules exposés aura lieu de 13h à 14h.

L’entrée au salon des véhicules et le stationnement sont gratuits. Il y aura des tirages au sort, des concessions sur place et de la bière disponibles à l’achat, et DJ Rudy K fournira la bande originale de l’événement.

Pour ceux qui souhaitent montrer leur véhicule, le coût d’inscription est de 20 $ par véhicule. Des plaques Dash seront remises aux 100 premiers participants et des récompenses et trophées seront décernés par division.

Tous les invités sont priés d’entrer par l’entrée principale de la route 31, juste au nord de Mooseheart Road.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mooseheart.org.