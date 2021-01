Mises à jour en direct ISL 2020-21 Bengaluru FC vs SC East Bengal: Bengaluru FC, contre SC Bengale oriental, visera une victoire dans l’ère post-Carles Cuadrat alors que Naushad Moosa prend la relève en tant que manager par intérim dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 Match n ° 52 au stade Fatorda samedi. Ajith Kumar obtient son premier départ de saison pour le Bengaluru FC tandis que Parag Srivas obtient sa première apparition dans l’ISL. Bengaluru FC et Cuadrat se sont séparés après la défaite 3-1 de l’équipe contre le Mumbai City FC de Sergio Lobera et viseront à remettre leur saison sur les rails. Le SC East Bengal, quant à lui, entre dans le match après un match nul 1-1 contre le FC Goa, où il occupait la 4e place alors qu’il était un homme à terre. Suivez toutes les mises à jour en direct de Bengaluru FC vs SC East Bengal dans le blog de News18 Sports. Hier, le Hyderabad FC a grimpé à la troisième place du tableau des points avec une divertissante victoire 4-2 contre le NorthEast United FC.

Le Bengaluru FC est actuellement sixième du tableau des points avec 12 points en neuf matchs. S’ils gagnent aujourd’hui, ils peuvent égaler les points avec le FC Goa et le Hyderabad FC et revenir dans le top 4 en fonction de leur différence de buts. Le Bengale oriental occupe actuellement la neuvième place avec sept points en neuf matches et cherchera à égaler le total de points du Chennaiyin FC.

L’entraîneur par intérim a respiré la confiance avant leur affrontement avec le SCEB. « Nous avons un match important demain. Les joueurs le savent. Au cours de ces sept années, cela s’est produit pour la première fois. Nous avons perdu trois matchs de suite. Ce n’est pas facile pour eux de digérer. Ils veulent rebondir. Nous devons tout laisser derrière nous et nous concentrer sur le prochain match », a déclaré Moosa.

Fait intéressant, le patron du Bengale oriental Robbie Fowler est suspendu pour le match après avoir reçu son deuxième avertissement de la saison lors du match précédent. Cependant, le carton rouge de Danny Fox du jeu précédent a été annulé par l’AIFF et il sera disponible pour le match. Bright Enobakhare, le buteur du but miracle contre le FC Goa, a déclaré: « C’est un moment formidable pour moi. Les joueurs et le staff sont incroyables. Nous devons juste nous concentrer sur le prochain match et essayer d’obtenir autant de points que possible. d’ici la fin de la saison. Je pense que tout va se mettre en place. Ça continue et on verra comment ça se passe jusqu’à la fin de la saison. «