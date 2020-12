ONCASVILLE, Connecticut: Justin Moore a mené une attaque équilibrée avec 15 points et le 12e Villanova est revenu de sa première défaite de la saison pour battre Hartford 87-53 mardi.

Eric Dixon a récolté 14 points et 10 rebonds pour les Wildcats (3-1), qui ont marqué six joueurs à deux chiffres.

Les Wildcats ont tiré à 52% du sol, réalisant 15 de leurs 37 tirs à trois points.

Traci Carter avait 13 points et Austin Williams a ajouté 11 points pour Hartford (0-2).

Les six premiers coups de Villanova étaient tous de derrière l’arc. Ils ont fait trois, ont pris une avance de 9-2 et n’ont jamais pris de retard.

Un pointeur à 3 points de Cole Swider a complété une course de 13-3 qui a donné aux Wildcats 31-14.

Moore avait 13 points pour mener les Wildcats à la mi-temps avec une avance de 43-24, et à partir de là, ils ont augmenté l’avantage.

Un dunk de Jermaine Samuels a donné à Villanova une avance de 30 points à 64-34 à 12 minutes de la fin.

Les Wildcats ont terminé leur séjour à Bubbleville 3-1, passant de la troisième à la 12e place dans le Top 25 AP après avoir séjourné au casino Mohegan Sun cinq jours de plus que prévu et avoir joué à deux jeux supplémentaires (ce et Samedi 83-71 perte de prolongation contre Virginia Tech).

Villanova devait initialement abriter ses rivaux de Philadelphie, Saint Joseph et Temple, cette semaine. Mais les deux équipes ont dû suspendre les activités de l’équipe en raison de tests positifs pour coronavirus.

GRANDE PHOTO

Villanova: L’entraîneur Jay Wright a trop reconnu ses partants pour jouer dans la défaite des Wildcats contre Virginia Tech. Il est allé sur le banc tôt contre Hartford. Neuf Wildcats ont vu le temps de jeu et huit ont joué plus de 15 minutes. Le banc de Villanova a dépassé les 40-12 de Hartford, dirigé par Dixon et Swider, qui avait 13 points.

Hartford: Les Hawks ont chuté à 1-30 contre les membres actuels du Big East. Ils ont perdu leur premier match à UConn, 69-57, vendredi dernier.

SUIVANTE

Villanova: Les Wildcats doivent se rendre au Texas pour récupérer le No. 17 Longhorns à battre le dimanche.

Hartford: Les Hawks ont un revirement rapide, en descendant l’Interstate 95 mercredi pour un match à Fairfield.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25