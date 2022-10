Moore et Cox s’affrontent sur la crédibilité dans le débat sur le Maryland

OWINGS MILLS, Md. (AP) – Le démocrate Wes Moore a qualifié le républicain Dan Cox de “dangereux” pour avoir nié les résultats de l’élection présidentielle de 2020 lors d’un débat mercredi dans la course au gouverneur du Maryland, tandis que Cox a déclaré que Moore était un “faux” en une heure débat qui comprenait de fréquentes attaques contre la crédibilité.

Lors de leur premier – et probablement le seul – débat télévisé, un panéliste a demandé à Cox s’il accepterait le résultat des élections du mois prochain, notant qu’il avait assisté au rassemblement «Stop the Steal» le 6 janvier 2021 à Washington. Cox a déclaré qu’il avait “toujours accepté des résultats électoraux équitables”, mais s’est abstenu de dire qu’il accepterait certainement les résultats du mois prochain.

“À ce stade, cela reviendrait à dire qu’avant qu’une intervention chirurgicale ait lieu, décider si l’opération s’est bien déroulée ou non”, a déclaré Cox.

Moore a déclaré qu’il honorerait les résultats de l’élection dans un État qui organise des élections libres, justes et transparentes, et il a critiqué Cox pour avoir nié le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

“Franchement, je me tiens sur scène à droite avec un négationniste extrémiste dont la rhétorique et ses politiques sont non seulement dangereuses et conflictuelles, mais feront reculer notre État”, a déclaré Moore.

Cox a déclaré que Moore avait évité de débattre de lui, car “c’est un imposteur”, critiquant son livre à succès pour avoir affirmé qu’il avait vécu à Baltimore plus longtemps qu’il ne l’a fait.

Moore, pour sa part, a déclaré qu’il concentrait sa campagne sur l’amélioration de l’éducation et de l’économie, “au lieu de se plonger dans les théories du complot”.

“C’est scandaleux et ridicule”, a déclaré Cox. «Nous sommes plus grands que les appels de nom du collège. … Je cours pour restaurer l’opportunité. La sécurité, l’abordabilité, la liberté et l’éducation sont ma plate-forme. »

Les candidats ont également été interrogés sur leurs positions sur le droit à l’avortement, après que la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade cette année a ramené la question aux États pour qu’ils la règlent.

Moore a déclaré qu’il croyait que “l’avortement est un soin de santé, et je fais entièrement confiance aux femmes pour prendre cette décision avec leurs médecins”.

“Je veux que le Maryland soit un refuge sûr pour le droit à l’avortement”, a déclaré Moore, ajoutant qu’il soutenait un amendement constitutionnel visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution du Maryland.

Les droits à l’avortement sont déjà protégés par la loi du Maryland, et l’Assemblée générale a approuvé cette année une loi visant à élargir l’accès à l’avortement.

Cox, qui s’oppose à l’avortement, a noté les fortes protections pour les droits à l’avortement déjà dans le Maryland. Il a critiqué une question d’un panéliste qui a demandé pourquoi il s’opposait aux mandats du vaccin COVID-19 mais soutenait la restriction des droits à l’avortement.

« Les projets de loi que j’ai soutenus ont eu des exceptions. Ils se sont toujours concentrés sur des choses comme s’assurer que les femmes sont en sécurité lors de la distribution de médicaments, s’assurer que les femmes sont en sécurité dans leurs procédures et dans leurs cliniques ambulatoires, s’assurer que les petits enfants trisomiques ne sont pas ciblés uniquement en raison de leur handicap, », a déclaré Cox.

Moore, qui a détenu une avance à deux chiffres sur Cox dans les récents sondages et pourrait devenir le premier gouverneur noir de l’État, se présente pour regagner le bureau du gouverneur pour les démocrates dans un État où ils sont plus nombreux que les républicains 2-1. Le gouverneur républicain Larry Hogan est à durée limitée.

Moore a sauté sur le fait que Hogan, un gouverneur populaire à deux mandats, a décrit Cox comme “inapte à diriger”. Moore a également souligné que Cox avait cherché à destituer Hogan cette année pour les actions qu’il avait prises pendant la pandémie, une proposition qui n’allait nulle part à l’Assemblée générale du Maryland.

“Et au fait, il était seul”, a déclaré Moore. “Même ses collègues républicains n’ont pas soutenu cela.”

Invité à noter la performance de Hogan en tant que gouverneur, Cox a déclaré qu’il donnerait au gouverneur un A sur tout sauf ses actions pendant la pandémie.

Cox a également déclaré qu’il s’était tenu aux côtés du gouverneur pour soutenir les forces de l’ordre.

Moore a déclaré qu’il avait applaudi le gouverneur pour avoir été “précoce et à pleine gorge” dans son opposition au mouvement “Make America Great Again” de l’ancien président Donald Trump.

“Je félicite le gouverneur de l’avoir appelé tôt pour ce que c’est – que c’est un danger pour les valeurs fondamentales de la démocratie”, a déclaré Moore, ajoutant qu’il était également reconnaissant que Hogan ne soutienne pas Cox.

Cox a déclaré qu’une victoire de Moore risquerait de ramener l’État aux nombreuses augmentations d’impôts approuvées avant l’élection de Hogan en 2014. Moore a catégoriquement nié tout projet d’augmentation d’impôts.

Novice en politique, Moore détient un avantage substantiel dans la collecte de fonds. Il a reçu un coup de pouce lors de la primaire avec le soutien d’Oprah Winfrey, qui a commencé sa carrière dans la radiodiffusion à Baltimore et a organisé une collecte de fonds virtuelle pour lui. Moore, un auteur à succès, était PDG d’une organisation à but non lucratif anti-pauvreté. Il a servi comme capitaine et parachutiste dans la 82nd Airborne de l’armée américaine et a combattu en Afghanistan.

Cox est un membre pour la première fois de la Chambre des délégués du Maryland qui a été approuvé par Trump. Il a une collecte de fonds prévue avec l’ancien président plus tard ce mois-ci.

Brian Witte, Associated Press