Écrivez avec le cœur – gardez-le réel

Parfois, il est plus facile de simplement prendre un stylo et d’écrire tout ce qui vient naturellement. C’est la meilleure façon d’assurer un équilibre délicat entre être trop jaillissant et stérile. Si un collègue part et que vous allez les manquer, dites-le-lui. Mais n’écrivez jamais rien qui ne soit vrai.

Gardez-le universel

Ce qui peut être trouvé drôle ou acceptable dans votre cercle d’amitié peut conduire à des explications maladroites lorsque la grande tante Ethel reçoit la carte le week-end. Quoi que vous écriviez – ou dessinez – veuillez garder à l’esprit que nous avons besoin qu’il soit adapté à tous les âges.

Rédigez-le d’abord

Celui-ci est essentiel – tapez ou griffonnez votre message avant de le tatouer sur la carte de groupe. Vérifiez l’orthographe, la lisibilité et le ton avant de vous approcher de la chose réelle.

Ne réinventez pas la roue

Ne ressentez pas la pression de contribuer à la carte de vœux de groupe comme si vous écriviez un best-seller de fiction de vacances. C’est une carte. Il n’y a vraiment que peu de choses que vous puissiez y faire ou dire.

Ne sois pas gourmand

Les bonnes manières concernent les autres, ce qui est essentiel pour marquer votre territoire sur la carte. Espérons que l’organisateur de la carte de groupe vous indiquera le nombre de personnes qu’il reste à signer afin que vous puissiez vous assurer que votre signature et votre message ne « se garent pas en double ».

Vérifiez ce que vous signez

Ne signez jamais la carte de groupe lorsque vous êtes distrait. Vous ne voulez pas écrire de «félicitations» lorsque quelqu’un a été licencié. En cas de doute, demandez à l’organisateur de la carte quel est le but ou l’arrière-plan de la carte et signez-la lorsque vous avez un moment pour vous concentrer.

Est-ce vraiment drôle pour les autres?

L’humour est tellement subjectif et plus difficile à comprendre par écrit. Réfléchissez à deux fois, voire trois fois, à savoir si ce qu’il y a dans votre tête est drôle pour les autres. Demandez autour de vous si vous n’êtes pas sûr.

Traitez les autres comme vous souhaitez être traité

Une bonne règle est de réfléchir à la manière dont vous souhaitez être traité lorsque vous signez, lorsque c’est votre anniversaire marquant ou lorsque vous partez en congé de maternité. Projetez vos propres désirs (raisonnables) sur les autres, et j’espère que cela fonctionnera à la fin.

Signalez les fautes de frappe, c’est correct

Bien sûr, parcourez les messages de tous les autres pour vous inspirer. Cependant, si vous remarquez une faute d’orthographe ou un faux pas, ne le dites pas à la personne qui l’a écrit – dites à l’organisateur de la carte. Ils peuvent décider si c’est une erreur suffisamment importante pour recommencer ou la laisser glisser.

Vous n’êtes pas obligé de le signer si vous ne le souhaitez pas

Bien sûr, il est possible qu’une carte de groupe vienne pour quelqu’un que vous ne connaissez pas – peut-être même à qui vous évitez activement de parler au bureau en raison de la politique du bureau. Si on vous offre la possibilité de signer la carte mais que vous préférez ne pas le faire, un simple «Je vais bien, merci» suffit à l’organisateur de la carte. Ils ne devraient plus poser de questions.