LONDRES – Le détaillant de cartes en ligne Moonpig a confirmé qu’il prévoyait d’entrer en bourse à la Bourse de Londres avec un flottant de 1,2 milliard de livres sterling (1,6 milliard de dollars) le mois prochain après que la demande pour ses cartes ait augmenté pendant la pandémie de coronavirus.

Moonpig, qui exploite également la marque Greetz aux Pays-Bas, a déclaré mardi qu’elle listerait au moins un quart de la société sur le marché principal de la bourse par le biais d’une offre publique initiale.

Les investisseurs américains BlackRock et Dragoneer ont accepté de dépenser 130 millions de livres sterling sur les actions Moonpig lorsque les actions commenceront à se négocier en février.

Le directeur général de Moonpig, Nickyl Raithatha, devrait gagner 11 millions de livres sterling grâce à l’introduction en bourse, selon le journal The Guardian, tandis que la présidente Kate Swann devrait gagner 7 millions de livres sterling.

«En tant que leaders d’un marché en pleine évolution en ligne, nous sommes ravis d’apporter Moonpig Group sur le marché public. Notre plate-forme technologique basée sur les données permet à nos clients de créer des moments plus spéciaux pour les personnes qui leur sont chères. « a déclaré Raithatha dans un communiqué.

Moonpig, qui compte environ 450 employés, devrait publier son prospectus d’introduction en bourse complet la semaine prochaine.

Fondé en 2000, Moonpig est le leader incontesté du marché en ligne des cartes, détenant une part de marché de 60% au Royaume-Uni parmi les spécialistes des cartes en ligne en 2019, selon les estimations du cabinet de conseil OC&C.

La société basée à Londres a annoncé son intention de flotter la semaine dernière, affirmant qu’elle avait accumulé 12,2 millions de clients actifs au 31 octobre.

Le site Web Moonpig propose plus de 20 000 cartes et une gamme de cadeaux, notamment des fleurs, des tasses et des chocolats. Les clients commandent 46 millions de cartes par an et 7 millions de cadeaux, a déclaré Moonpig.

Pour l’exercice clos le 30 avril 2020, le chiffre d’affaires du groupe Moonpig était de 173,1 millions de livres sterling, dont 126,5 millions de livres sterling apportés par le segment Moonpig et 46,6 millions de livres sterling apportés par le segment Greetz. La société a déclaré que son chiffre d’affaires avait augmenté de 44% entre l’exercice 2019 et 2020.

Moonpig est la première introduction en bourse de la technologie au Royaume-Uni de l’année, mais il y a une file d’autres entreprises qui se préparent à entrer en bourse.

Le service de livraison de nourriture Deliveroo prévoit de s’inscrire en avril à une valeur comprise entre 8 et 13 milliards de dollars, tandis que l’application de change Transferwise pourrait également devenir publique. Ailleurs, la société de cybersécurité Darktrace et le fournisseur de régimes de retraite Pension Bee examinent également des listes potentielles de marchés boursiers.

Beaucoup des plus grandes entreprises de technologie du Royaume-Uni ont traditionnellement choisi de s’inscrire sur le marché du Nasdaq axé sur la technologie ou à la Bourse de New York aux États-Unis.Cependant, la Bourse de Londres a tenté de les convaincre de s’inscrire chez eux ces dernières années.