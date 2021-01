La mère de l’adolescent autiste retrouvé sur une péniche après avoir disparu jeudi après-midi a déclaré qu’il était soulagé de revenir avec sa famille.

Leonie Morris a remercié la communauté locale pour son soutien, tandis que la soignante de Leif, Lisa, a déclaré qu’elle était heureuse de ne pas sombrer dans la boue.

Des volontaires de recherche se seraient étreints les uns les autres alors que quelqu’un criait que l’adolescent autiste avait été retrouvé jeudi vers 16 h 40.

La mère (photo de droite) de l’adolescent autiste (photo au centre) qui a été retrouvé sur une péniche après avoir disparu jeudi après-midi a déclaré qu’il était soulagé de revenir avec sa famille.

Leonie Morris (deuxième photo à partir de la gauche) a remercié la communauté locale pour son soutien dans la recherche de son fils

Mme Morris (photo de gauche) a déclaré que Leif semblait soulagé d’être de retour avec sa famille

«Les gens n’ont pas dormi de la nuit et ils ont marché toute la nuit et le jour. Les gens se coordonnent, les gens font de la nourriture et les gens prient. Merci à tout le monde », a déclaré Mme Morris.

Elle a dit Canal dix Leif semblait soulagé d’être de retour avec sa famille.

‘Je pense [he is] un peu essoufflé mais soulagé d’être de retour. J’ai entendu dire qu’il pleurait sur le bateau, alors je pense qu’il est soulagé », a déclaré Mme Morris.

La soignante de Leif, Lisa, a déclaré qu’elle était soulagée qu’il ne sombrât pas dans la boue.

«La boue ici vous aspire, s’il était dans cette boue, je ne pense pas qu’il aurait survécu à ça», dit-elle.

«Et il adore les bateaux, être un gars de Mooney.

«Vous vouliez vraiment découvrir le monde du nautisme et vous l’avez fait», a déclaré Lisa à Leif.

Lisa a déclaré que Leif avait glissé dans un camion de palmiers et s’était rendu au sol depuis le deuxième étage de sa maison.

Brett Hogbin (photo) faisait partie de l’équipe de recherche et a trouvé l’adolescent après que quelqu’un d’autre l’ait repéré

L’adolescent disparu a été retrouvé sur une péniche sur la rivière Mooney Mooney, à 50 mètres au large, près d’un quai public.

Des volontaires de recherche se seraient étreints les uns les autres alors que quelqu’un criait que l’adolescent autiste avait été retrouvé jeudi vers 16 h 40.

Un membre du public aurait contacté la police après avoir vu le garçon, et la police a déclaré qu’il avait retrouvé sa famille.

Brett Hogbin a aidé à trouver l’adolescent avec quelqu’un d’autre et a déclaré qu’il était « vraiment heureux » quand il a vu les chercheurs.

« Il était heureux de nous voir et il a plongé directement sur le bateau dès qu’il nous a vus », a déclaré Brett Hogbin à Channel 9.

Lief Courtney (photo), 13 ans, a été retrouvé sur une péniche sur la rivière Mooney Mooney, à environ 50 mètres d’un quai public

La recherche à grande échelle a repris jeudi matin pour l’adolescent disparu Leif Courtney, alors que des volontaires SES (photo) se joignaient à l’effort de recherche désespéré

Jeudi, environ 150 volontaires ont participé à la recherche à grande échelle dans la brousse dense de l’adolescent disparu.

La nouvelle vient après que le père de Leif, Allen, ait écrit une lettre déchirante, qui demandait aux chercheurs d’essayer de « tenter » son fils avec une pomme et de « lever les yeux en haut » parce qu’il aime grimper.

« Il est principalement non verbal, mais fait souvent des grincements ou répète des choses qu’il a entendues. S’il parle, il est souvent bruyant, alors écoutez bien », disait la lettre.

Ne vous inquiétez pas de l’approcher … Les pommes sont l’un de ses plats préférés, donc cela pourrait le tenter. Il aime aussi grimper, alors regardez en haut.

« Il n’est normalement pas inquiet de la foule ou du bruit, alors ne vous laissez pas déranger », a déclaré M. Courtney.

Les recherches de Leif ont été suspendues mercredi soir et ont repris jeudi matin

Sa famille effrénée a sonné l’alarme peu de temps après qu’il a été vu pour la dernière fois vers 19h30 mercredi.

Ils ont passé la nuit à chercher «Leify» avec l’aide de la police, des résidents locaux, des enseignants et des amis de l’école.

Il ne portait qu’un maillot gris, un short et des baskets à lacets verts fluorescents lorsqu’il a disparu de chez lui, qui est adossé à un bush dense près de la Pacific Highway.

La recherche a été suspendue mercredi soir et a repris jeudi matin alors que les services d’incendie ruraux de NSW et les volontaires du SES se sont joints à l’opération de recherche effrénée.

Les services de train ont été suspendus entre Gosford et Cowan dans les deux sens pour la recherche.

La disparition de Leif a secoué la communauté soudée qui s’est ralliée derrière la famille désemparée de l’adolescent, qui aurait été « hors d’elle-même ».

«Tout le monde est préoccupé par cet enfant. Il y avait des gens dehors toute la nuit. J’ai entendu dire que des gens étaient absents 20 minutes après sa disparition », a déclaré Steve Pearson, un habitant de Mooney Mooney, au Daily Telegraph.

«J’ai fait une recherche dans les mangroves parce que j’ai un bateau à l’arrière.

«Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d’être dehors par ce temps toute la nuit en pyjama.

Les habitants ont dit que Leif aime les pommes et les poulets, sa chanson préférée est le succès de Owl City Fireflies.

«Sa mère lui a dit:« Il est temps de dormir, la tête sur votre oreiller, nettoyez-vous les dents », a déclaré un groupe communautaire local.

PLAISIR DÉSESPÉRÉ DE PAPA Salut à tous, Merci pour tous vos efforts jusqu’à présent. Quelques notes rapides sur Leif. Il est principalement non verbal, mais fait souvent des grincements ou répète des choses qu’il a entendues. S’il parle, il est souvent bruyant, alors écoutez bien. Il répond à son nom – Leif ou Leify (prononcé Layf ou Layfie, mais il est également habitué à Leaf ou Leafie). Il n’est normalement pas inquiet de la foule ou du bruit, alors ne vous laissez pas déranger. N’ayez pas peur de l’approcher. Vous devrez peut-être attraper un bras ou une main pour le faire suivre. Les pommes sont l’un de ses aliments préférés, ce qui pourrait le tenter. Il aime aussi grimper, alors regardez en haut. Il porte des jammies gris (haut singulet et short) et des joggeurs gris. Aussi une couche. Il aurait peut-être enlevé la couche et le short. Je ne peux pas vous dire à quel point j’apprécie toute votre aide en ce moment. Allen (papa)

La police était très préoccupée par son bien-être en raison de son âge et de son autisme non verbal. Sur la photo: un membre inquiet de la communauté impliqué dans la recherche

Les cyclistes de randonnée (photo) et la brigade de chiens de police de la NSW ont parcouru la brousse dense à Mooney Mooney

Leif était porté disparu du mercredi soir au jeudi après-midi. Sur la photo, un bénévole SES impliqué dans l’effort de recherche désespéré

Des résidents locaux (photo de droite avec des volontaires SES) se sont joints à la recherche de Leif, et les volontaires se sont embrassés lorsqu’ils ont appris qu’il avait été retrouvé

La police a lancé une recherche aérienne (photo) pour l’adolescent autiste Leif Courtney après sa disparition de chez lui mercredi soir

La communauté s’est jointe à la recherche effrénée de l’adolescent autiste Leif Courtney. Sur la photo, quelques-uns des 150 bénévoles impliqués