MOONBUG ET SPIN MASTER, LES LEADERS DE L’INDUSTRIE DE L’ÉCOLE PRÉSCOLAIRE FORGENT UNE ALLIANCE ENTRE LES LICENCES, LA PRODUCTION DE CONTENU ET LA GESTION DES MÉDIAS

TORONTO, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ – Divertissement Moonbug une partie de Candle Media, et Maître de rotation , l’un des leaders mondiaux du divertissement pour enfants, a annoncé aujourd’hui une alliance mondiale innovante et stratégique basée sur une vision commune consistant à créer du contenu, des produits et des expériences exceptionnels pour les enfants et à les rendre accessibles au public du monde entier. L’accord exploite les puissantes capacités des deux sociétés et maximisera la croissance de l’audience à travers un mélange de produits et de contenus, englobant les licences, la production de contenu et le placement médiatique ciblé pour certaines des marques les plus emblématiques de Moonbug et Spin Master.

Cette alliance stratégique se concentrera sur l’amélioration de la propriété intellectuelle (PI) des deux sociétés, Spin Master apportant son expertise mondiale dans le développement et la distribution de produits préscolaires en tant que titulaire mondial de licence de jouets pour deux des PI de Moonbug, Blippi et Petit ange.

Blippi inspire la curiosité des enfants d’âge préscolaire du monde entier en créant du contenu et des expériences pertinents, accessibles et qui rendent l’apprentissage amusant, tout en Petit ange captive les familles du monde entier avec son humour, ses chansons entraînantes et ses comptines familières. Les jouets et jeux Spin Master destinés à ces propriétés préscolaires populaires devraient arriver sur les tablettes en 2025.

« Nous sommes ravis de nous associer à Spin Master, une entreprise qui partage les valeurs de Moonbug, notamment l’importance de donner aux enfants du monde entier la possibilité de rire, d’apprendre et de grandir », a déclaré Ryan Gorman, vice-président des franchises de produits de consommation, du développement des jouets et de la vente au détail chez Moonbug Entertainment. “Ensemble, nous aiderons les enfants à interagir avec leurs marques et personnages préférés de manière nouvelle et passionnante dans tous les aspects de nos capacités commerciales respectives en matière de produits de consommation, de production de contenu et de gestion des médias.”

« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’incorporer l’innovation emblématique de Spin Master aux propriétés incroyablement populaires de Moonbug qui ont captivé les enfants à l’échelle mondiale », a déclaré Doug Wadleigh, vice-président exécutif de Spin Master et responsable des marques mondiales de jouets. “Nous mettrons à profit notre expérience approfondie du jeu préscolaire et notre incroyable héritage en matière de diffusion de moments et de personnages à l’écran dans les salles de jeux de la vie réelle pour les fans très engagés de ces deux propriétés.”

L’alliance tirera également parti des capacités de Moonbug en matière de production de médias et de contenu pour les propriétés clés de Spin Master. Spin Master exploitera l’expertise de Moonbug pour stimuler une croissance réussie des chaînes en sécurisant les médias payants sur Moonbug et certaines chaînes sur YouTube et CTV pour certaines marques.

De plus, Moonbug créera du contenu animé et court sur YouTube pour les propriétés clés de Spin Master Entertainment, en tirant parti des capacités de création et de production de Moonbug et de ses antécédents en matière d’engagement du public. Le contenu du partenariat devrait être lancé tout au long de 2024 et publié chaque semaine sur YouTube, y compris la nouvelle série préscolaire de Spin Master Entertainment, Vida the Vet™.

“La façon dont les familles profitent du divertissement aujourd’hui est en constante évolution”, a déclaré Dan’l Hewitt, responsable des partenariats mondiaux chez Moonbug Entertainment. “Les marques et les émissions sont utilisées comme un outil pour créer des liens, apprendre, se divertir, jouer et bien plus encore. Avec cette nouvelle collaboration, nous redéfinissons à quoi peut ressembler une relation de licence, pour le bénéfice des deux parties et de leurs publics respectifs. Ensemble, nous diffusons les émissions préférées des familles et amplifions leur expérience tout en tirant parti de nos forces et de notre expertise mutuelles. »

“Alors que les habitudes de consommation de contenu des enfants continuent d’évoluer, nous restons à l’avant-garde en nous associant à Moonbug pour aller à la rencontre des enfants là où ils se trouvent”, a déclaré Jérémie Tucker, vice-président exécutif et directeur mondial du marketing de Spin Master. “Ensemble, nous approfondirons encore notre engagement avec nos marques mondialement reconnues, en mettant l’accent sur le pouvoir de la narration, pour inspirer l’imagination et de nouvelles expériences de jeu pour les enfants du monde entier.”

À propos de Moonbug Entertainment :

Moonbug est une société mondiale de divertissement primée qui incite les enfants du monde entier à rire, à apprendre et à grandir. La société est à l’origine de certaines des plus grandes marques de divertissement pour enfants au monde, notamment CoComelon et Blippi. Moonbug estime que chaque enfant devrait avoir accès à un contenu divertissant et enrichissant, rendant ses émissions disponibles sur plus de 150 plateformes vidéo dans le monde, notamment Netflix, Disney+, BBC iPlayer et YouTube Kids. La société est également un leader mondial en matière d’expériences musicales et audio préscolaires, disponibles sur plus de 100 plateformes audio dans le monde. Les marques Moonbug s’étendent bien au-delà de l’écran pour inclure de la musique en streaming, des produits de consommation et des événements en direct.

Moonbug fait partie de Candle Media, une société indépendante et conviviale pour les créateurs de marques et de franchises de pointe, de haute qualité et définissant leurs catégories. En rassemblant des talents d’élite opérant à l’intersection du contenu, de la communauté et du commerce, il contribue à positionner les principales entreprises de divertissement pour une croissance accélérée et durable sur le marché actuel et au-delà. Candle est dirigée par ses coprésidents et co-PDG, principaux dirigeants du secteur du divertissement. Kévin Mayer et Tom Staggset soutenu par des capitaux d’investissement provenant de fonds gérés par l’entreprise phare de capital-investissement de Blackstone.

À propos de Spin Master :

Spin Master Corp. (TSX : TOY) est un chef de file mondial du divertissement pour enfants, créant des expériences de jeu exceptionnelles à travers ses trois centres de création : Jouets, Divertissement et Jeux numériques. Avec une distribution dans plus de 100 pays, Spin Master est surtout connu pour ses marques primées PAW Patrol®, Bakugan®, Kinetic Sand®, Air Hogs®, Hatchimals®, Rubik’s Cube® et GUND®, et est le détenteur mondial de licences de jouets pour d’autres propriétés populaires. Spin Master Entertainment crée et produit du contenu multiplateforme captivant, grâce à son studio interne et à des partenariats avec des créateurs externes, notamment la franchise préscolaire PAW Patrol et de nombreuses autres émissions originales, séries courtes et longs métrages. La société a une présence établie dans le secteur des jeux numériques, ancrée dans les marques Toca Boca® et Sago Mini®, proposant des jeux ouverts et créatifs et des jeux éducatifs dans des environnements numériques. Par l’intermédiaire de Spin Master Ventures, la société réalise des investissements minoritaires à l’échelle mondiale dans des sociétés émergentes et des start-ups. Avec plus de 30 bureaux dans près de 20 pays, Spin Master emploie plus de 2 000 membres d’équipe dans le monde. Pour plus d’informations, visitez spinmaster.com ou suivez Instagram, Facebook et Twitter @spinmaster.

