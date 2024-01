Moonbug Entertainment – Coordinateur des ventes des maisons de disques (Royaume-Uni)

Moonbug est une société mondiale de divertissement qui crée et distribue du contenu amusant et sûr pour les enfants qui encourage des valeurs saines telles que la compassion, l’empathie et la résilience, tout en enseignant les compétences fondamentales de la vie quotidienne.

Nous sommes une équipe d’experts en divertissement et en technologie avec l’ambition de redéfinir l’industrie du divertissement pour enfants dans cette nouvelle ère numérique. Possédant une propriété intellectuelle numérique avec des milliards de vues, nous savons où se trouvent les enfants et ce qu’ils aiment. Cela nous donne le pouvoir de créer du contenu pertinent pour les enfants et disponible comme ils le souhaitent.

Moonbug Music représente une partie importante de l’activité de distribution de la société, atteignant les familles dans ces moments clés « sans écran », renforçant ainsi notre portée mais également notre affinité pour nos mégamarques mondiales. La musique joue un rôle essentiel non seulement dans la stratégie de croissance de notre entreprise, mais également dans le développement des enfants.

Le label a dépassé le nombre impressionnant de 205 millions de flux mensuels sur les DSP audio, en produisant une musique de meilleure qualité et en expérimentant différentes stratégies d’optimisation.

D'autres distinctions incluent le fait de posséder le plus grand artiste préscolaire sur Spotify (CoComelon atteint +2 millions de streams par jour) et 50 des 100 meilleures chansons pour enfants sur Amazon Music appartient à Moonbug.

Récemment, Moonbug vient de signer un accord mondial avec Universal Music Group UMG. Selon les termes de l'accord, UMG assurera la distribution, l'édition et les licences mondiales du label Moonbug Music.

Ce poste sera situé à Londres, dans nos bureaux au cœur de Camden et relèvera du directeur des opérations du label musical.

Principales responsabilités

Soutenir l’orientation stratégique, la planification, la mise en œuvre et la gestion des campagnes d’artistes.

Travailler avec des données pour informer et rechercher de manière proactive des moyens de développer les artistes afin de stimuler la croissance du public et de la consommation.

Extraction et analyse des données de consommation, des tendances, reporting et présentation des résultats.

Assurer la liaison avec les équipes internes et externes pour livrer des campagnes premium dans le respect d’un délai et d’un budget.

Maximisez les opportunités en matière de revenus D2C, live, marque, synchronisation et autres labels de musique non traditionnels.

Gérer et entretenir les relations avec les parties prenantes externes et internes.

Capacité à planifier, prioriser et gérer plusieurs projets simultanément.

Contribution créative à la planification des versions et à l’optimisation du contenu pour les DSP.

Gérer les liens corrects à travers notre écosystème social.

Collecte d’informations pour rédiger le pitch des soumissions à la plateforme.

Comprenez comment remplir un brief créatif et travailler avec des designers sur la création d’actifs.

Innover et gérer de nouvelles initiatives.

Exigences