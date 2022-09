Moonage Daydream, le nouveau doc ​​de David Bowie, emmène les fans dans une course étrange et sauvage – National

Ma collection de livres de David Bowie occupe près de deux mètres d’étagère dans le bureau à domicile. J’ai pratiquement tout lu sur lui, parcouru tous les sites Web, écrit à son sujet à d’innombrables reprises, l’ai vu vivre une demi-douzaine de fois, rassemblé tous les souvenirs et l’ai interviewé deux fois. Qu’y avait-il de plus à apprendre ?

Beaucoup, il s’avère.

Brent Morgan, le réalisateur derrière l’excellent film de 2015 Kurt Cobain : Montage de Heck, ainsi que des films sur les Rolling Stones et le magnat d’Hollywood Robert Evans, porte un regard différent sur Bowie avec son nouveau film, Rêverie lunaire. Je suppose que c’est un documentaire, mais c’est plus une expérience immersive de qui était Bowie et de ce qu’il a accompli au cours de sa carrière. Il fonctionne chronologiquement comme un document normal (enfin, parfois), mais il offre des perspectives sur Bowie d’une manière que je n’ai jamais vue auparavant. Si vous cherchez un documentaire traditionnel, vous êtes au mauvais endroit.

L’histoire continue sous la publicité

Avec la bénédiction du domaine Bowie, Morgan a passé de nombreuses journées de 16 heures sur cinq ans à fouiller dans plus de cinq millions d’actifs dans ses archives – apparemment, l’homme était un packrat à la limite d’être un thésauriseur – découvrant de nombreuses choses inédites : concert perdu des images, des clips en coulisses, des interviews rares et plus encore. Il a ensuite trouvé un moyen d’enchaîner une expérience cinématographique intime qui fera que même les Bowiephiles les plus hardcore penchent la tête et vont “Wot?”

J’ai parlé à Brett du film. Cette interview a été légèrement modifiée pour plus d’espace et de clarté.

Alan Cross: Quelqu’un m’a dit un jour ceci : Plus vous en savez sur la Chine, plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien sur la Chine. C’est un peu comme ça avec Bowie, n’est-ce pas ?

Brent Morgan : Je dis ceci à propos de Bowie : plus vous écoutez, plus vous en savez sur vous-même.

CA : C’est une très bonne citation. Le mardi après la mort de Bowie, je suis allé à un événement qui comportait un livre de condoléances. Et quelqu’un avait écrit : « Nous ne vous connaissions pas personnellement, mais votre musique nous a aidés à nous connaître.

BM : C’est ça. Et d’ailleurs, ce n’est pas accidentel ; c’est par conception. Il y a eu une interview avec le photographe Mick Rock trois mois avant Ziggy Stardust sortit de. Mick dit “Alors David, je comprends que tu as ce nouvel album, un album concept de l’ère spatiale.” Et David a dit: «Ah, non, l’homme. C’est un gaz ! J’ai juste utilisé les mots ‘space-age’ et ‘raygun’ et c’est tout ! Ils vont remplir les blancs. » Dès lors, il a compris l’intérêt de garder le flou et de nous permettre de créer une relation entre le spectateur et l’artiste. Nous nous projetons constamment sur lui et nous réfléchissons ensuite.

Il ne m’est même jamais venu à l’esprit de faire une biographie de David Jones [Bowie’s real name]. J’étais intéressé à créer une expérience aussi mystérieuse, aussi énigmatique, aussi inspirante, aussi inspirante que celle que je reçois de David. Il est très important de faire cette distinction. A partir du moment où j’ai commencé ce film, je me suis demandé comment j’allais mettre en place le public pour montrer que ce n’est pas une biographie. Normalement, ces projets sont un film-concert ou un documentaire biographique. C’est le genre. Il n’y a pas d’autre incursion. Et le genre est si critique. Parce que si tu vas dans une comédie en pensant que tu assistes à une tragédie, tu vas avoir du mal avec ça.

L’histoire continue sous la publicité

Il n’y a pas vraiment de « faits » dans ce film. Une de mes règles de réalisation c’est que si vous pouvez le lire dans un livre, je n’ai pas besoin de le présenter dans un film. Mes films sont conçus pour être tout ce que vous ne pouvez pas obtenir dans un livre, c’est-à-dire quelque chose d’intangible. C’est presque comme le vin et l’extraction du jus du raisin.

CA : Le film est vraiment… trippant. Nous traversons la vie de Bowie, mais ce que nous voyons et entendons est une représentation de Bowie que je ne pense pas avoir vue auparavant. Alors c’est quoi?

BM : C’est le tao de Bowie. C’est une expérience immersive. Mon point d’entrée a été de voir un spectacle Pink Floyd Laserium au Griffith Park Planetarium à Los Angeles. Quand j’étais au lycée, tous les week-ends, on lançait de l’acide, on remettait la tête en arrière et on regardait l’émission. Et à ce jour, c’est l’une des plus grandes expériences immersives. J’ai toujours aimé le cinéma. J’aime être avalé par le cinéma. J’aime le son et j’aime sentir le son plus que je n’aime l’entendre, ce que je dis constamment aux concepteurs sonores.

L’opportunité de prendre une salle IMAX, qui a le meilleur son disponible sur Terre, bien meilleur que n’importe quel concert, pour prendre les tiges et se les réapproprier afin qu’il semble que nous entendions la musique pour la première fois, a été la point de départ. L’objectif était une expérience immersive et sublime.

L’histoire continue sous la publicité

J’ai eu cette idée avant que quiconque ne fasse Bowie. Cette chose est née en sortant de Montage de Heck. J’ai pensé pourquoi avons-nous besoin de l’histoire? Utilisons simplement le système de sonorisation et créons tout ce que j’aime dans le cinéma. Le mystère [of Bowie] n’a pas besoin d’être expliqué.

Et puis j’ai eu une crise cardiaque pendant que je préparais le film. J’ai stagné pendant plus de quelques minutes [it was three] et était dans le coma pendant une semaine. Quand je suis sorti de ça, je n’étais pas brisé. Les premiers mots qui sont sortis de ma bouche aux chirurgiens ont été « Je dois être sur le plateau lundi. Je dirige un pilote très important pour Marvel. Et il est comme, “Tu n’iras nulle part.” J’ai retiré les bouchons. Je veux dire, j’étais fou. C’est environ quatre mois plus tard, lorsque j’ai terminé cette émission et que j’entrais dans Bowie, j’ai réalisé que ce qu’il m’offrait n’était pas seulement un chemin vers la guérison pour moi-même, mais une feuille de route sur la façon de mener une vie épanouissante et réussie pour nous tous. Il s’agissait de faire en sorte que le public qui part se pose ces questions que Bowie nous pose. “Est-ce que nous profitons au maximum de chaque jour et comment vous y prenez-vous?”

Quel était le secret de Bowie ? Quand il était à l’aise, il changeait les choses. Être à l’aise était la pire position possible pour lui. Une des choses qui, à mon avis, sépare David de presque toutes les grandes icônes culturelles de ma vie… Je veux dire, personne ne veut risquer de ne pas avoir de public. Bowie, comme il le dit, rejette la virtuosité. Cette idée, pour moi, est unique à David. Je ne connais aucun autre artiste qui soit aussi prêt à risquer son public pour combler une démangeaison créative. J’ai pu m’en inspirer tellement et je pense que le public le fera aussi.

L’histoire continue sous la publicité

CA : Ce n’était pas un gars qui n’avait pas peur de tout déchirer et de recommencer. Le film souligne également à quel point Bowie était un penseur profond.

BM : Il était l’artiste le plus cultivé, le plus réfléchi et le plus philosophique de notre vie. Je ne pense pas qu’il était le plus grand chanteur, je ne pense pas qu’il était le plus grand acteur, je ne pense pas qu’il était le plus grand danseur, je ne pense pas qu’il était le plus grand peintre. Mais il s’est investi à 100% dans son travail.

[Even after the highs of Let’s Dance and his audience turned away], je ne pense pas qu’il s’en souciait vraiment. Il faisait de la musique d’un point de vue différent. Il avait enfin une maison et a fait de la belle musique dans la dernière partie de sa vie.

—

L’histoire continue sous la publicité

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

Abonnez-vous à Alan’s Ongoing History of New Music Podcast maintenant sur Apple Podcast ou Google Play