Moon, le bébé âne disparu depuis des semaines, est rendu aux propriétaires du Hampshire

Un enlèvement dans la campagne a pris fin après qu’un bébé âne qui a été volé dans une ferme a retrouvé sa mère et ses propriétaires « extatiques » après une enquête policière.

Le 15 mai, l’âne de 12 semaines, nommé Moon, a été enlevé des animaux de l’arche de Miller à Hook, dans le Hampshire, quelque temps avant 17 heures. Disparu depuis plus de deux semaines, Moon a été récupéré et ramené à la ferme mercredi soir.

La ferme a publié une vidéo sur sa page Facebook montrant la propriétaire Elizabeth Miller étreignant et embrassant Moon, qui remue la queue.

« Nous sommes plus que ravis et maman et poulain sont enfin de retour ensemble », a déclaré le message sur Facebook.

« Moon semble être en bonne santé, Dieu merci, et nous ferons en sorte que Moon et sa mère Astra reçoivent beaucoup d’amour et d’attention lorsqu’elles se redécouvriront. »

Des officiers ont été envoyés à une adresse à White House Lane à High Wycombe, Buckinghamshire mercredi soir.

Vers 20h15, l’âne volé a été retrouvé et rendu à sa mère, Astra, et au personnel de Miller’s Ark Animals.

La police du Hampshire et de l’île de Wight a déclaré que les appels à l’information avaient attiré « d’innombrables appels et rapports en ligne de membres du public ».

Une page GoFundMe a été lancée au nom de Miller’s Ark Animals pour installer des caméras de sécurité et de surveillance à la ferme au moment où Moon a été volé. Il a depuis collecté plus de 6 000 £ grâce à des dons publics.

Commentant le retour en toute sécurité de Moon, Pamela Jessopp, qui travaille chez Miller’s Ark Animals, a déclaré: «Nous sommes plus qu’excités – extatiques.

« Vous gardez toujours espoir, mais à mesure que le délai et la fenêtre temporelle se sont agrandis, vous vous demandez si elle serait retrouvée ou non. »

Jessopp a ajouté: «C’est tellement dû aux membres du public, à nos supporters qui ont fait passer le mot et l’ont diffusé sur les réseaux sociaux. C’est une histoire sincère qui a captivé les émotions des gens.

« Nous sommes très reconnaissants à la police du Hampshire et de l’île de Wight, à la police de Surrey et à la police de Thames Valley pour leur soutien et leur enquête et pour l’action rapide d’hier soir. »

Dans un communiqué, le sergent de police du Hampshire, Stuart Ross, a déclaré: «Ce fut un fantastique travail conjoint de la part de l’équipe du groupe de travail rural de la police de Countrywatch et de Thames Valley.

«Nos appels pour trouver Moon ont attiré d’innombrables appels et rapports en ligne de membres du public avec des observations possibles et des pistes d’enquête potentielles, et nous tenons à remercier tous ceux qui ont partagé ces appels et nous ont contactés.

«Nous avons travaillé sans relâche pour localiser Moon, parcourant les images de vidéosurveillance pour voir si nous pouvions la trouver, nous sommes donc absolument ravis de ce résultat positif.

« L’équipe Countrywatch de la gendarmerie du Hampshire et de l’île de Wight poursuivra son enquête sur les circonstances du vol de cet âne. »